Appian als Leader im IDC MarketScape Worldwide Business Automation Platforms 2025 Vendor Assessment ausgezeichnet

Appian setzt seit Jahren Künstliche Intelligenz in Geschäftsprozessen ein, um diese schneller, intelligenter und anpassungsfähiger zu machen. Die neuesten Weiterentwicklungen stärken diese Fähigkeiten weiter – unter anderem mit Innovationen wie dem Agent Studio zur Erstellung und Verwaltung von KI-Agenten, dem AI Document Center für intelligente Dokumentenverarbeitung im Unternehmen sowie Smart Search, einer KI-basierten semantischen Suchfunktion, die das Auffinden von Informationen innerhalb des gesamten, einheitlichen Datenfundaments von Appian ermöglicht.

BERLIN, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), die führende Plattform für KI-gestützte Prozessautomatisierung, wurde im IDC MarketScape Worldwide Business Automation Platforms (BAPs) 2025 Vendor Assessment (Dokument #US52034624, Mai 2025) als „Leader" ausgezeichnet. Der Bericht hebt hervor, dass Appian die Entwicklung von KI-Agenten unterstützt und einen Copilot für die Interaktion zwischen Anwendern und Large Language Models (LLMs) bietet.

„Die wahre Stärke von KI liegt in ihrer Integration in die zentralen Geschäftsprozesse. Unserer Überzeugung nach hat Appian konsequent daran gearbeitet, kritische Abläufe zu optimieren. Die Anerkennung durch den IDC MarketScape als führende Plattform für Business Automation unterstreicht unser Engagement, KI zielgerichtet und verantwortungsvoll einzubetten", sagt Sanat Joshi, Executive Vice President, Product & Solutions bei Appian. „Indem wir KI-Agenten und intelligente Automatisierung nahtlos zusammenarbeiten lassen, ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Abläufe zu beschleunigen und die Vorteile von KI unternehmensweit verantwortungsvoll und skalierbar zu nutzen – mit messbarem Geschäftserfolg."

Die Appian-Plattform befähigt Unternehmen, ihre wichtigsten Geschäftsprozesse zu koordinieren und grundlegend zu transformieren. Durch die Integration fortschrittlicher KI-Funktionen in alle Ebenen der Prozessautomatisierung verschafft Appian Unternehmen mehr Agilität, Transparenz und Wirkung.

Kürzlich hat Appian ein IDC InfoBrief (Dokument #EUR153306825, Juni 2025) in Auftrag gegeben, das verdeutlicht, wie Geschäftsprozesse und Plattformen für Prozessautomatisierung eine solide Basis schaffen, um KI-Fähigkeiten zu identifizieren, zu entwickeln und einzusetzen. Dadurch entstehen Systeme, die den Wert bestehender Automatisierungsinitiativen steigern und zugleich einen messbaren Beitrag durch KI leisten. Das InfoBrief zeigt zudem, wie Unternehmen aus Branchen wie Banken, Versicherungen, öffentlicher Sektor und Life Sciences heute bereits mit KI arbeiten, welche Pläne und Prioritäten sie für die Zukunft haben und welche Herausforderungen sie dabei bewältigen.

Das von Appian unterstützte IDC InfoBrief „Embedding AI into Processes to Drive Business Impact" (Dokument #EUR153306825, Juni 2025) steht ab sofort zur Verfügung.

Über Appian

Appian ist The Process Company. Wir bieten eine Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse besser zu gestalten, um Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu optimieren und sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Mit unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden arbeiten wir mit vielen der größten Unternehmen weltweit aus verschiedensten Branchen zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf appian.de. [Nasdaq: APPN]

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung wurde entwickelt, um einen umfassenden Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Analyse basiert auf einer strengen Bewertungsmethodik, die qualitative und quantitative Kriterien miteinander verbindet. Das Ergebnis ist eine anschauliche grafische Darstellung der Position jedes Anbieters im jeweiligen Marktumfeld.

IDC MarketScape bietet damit einen klaren Rahmen, um Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren von Technologielieferanten fundiert miteinander zu vergleichen. Gleichzeitig erhalten Technologiekäufer so eine ganzheitliche 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Die Appian Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 27,24EUR auf Tradegate (08. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.