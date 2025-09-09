    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    +40 Prozent seit Jahresbeginn

    733 Aufrufe 733 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius kehrt mit Milliarden-Anleihe zurück – Analysten empfehlen zum Kauf!

    Fresenius stärkt mit einer Milliarden-Anleihe seine Bilanz und Analysten sehen trotz Rallye weiteres Kurspotenzial für die Aktie.

    Für Sie zusammengefasst
    +40 Prozent seit Jahresbeginn - Fresenius kehrt mit Milliarden-Anleihe zurück – Analysten empfehlen zum Kauf!
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Der Gesundheitskonzern Fresenius ist mit einer milliardenschweren Platzierung auf den europäischen Anleihemarkt zurückgekehrt. Nach fast zweijähriger Pause sicherte sich das DAX-Unternehmen über zwei neue Bonds frische Mittel in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro.

    Das Emissionsvolumen verteilt sich auf zwei Tranchen: Eine Anleihe über 500 Millionen Euro läuft bis September 2029 und ist mit einem jährlichen Kupon von 2,75 Prozent ausgestattet. Die zweite Tranche, ebenfalls 500 Millionen Euro schwer, hat eine Laufzeit bis März 2034 und bietet Investoren einen Zinssatz von 3,50 Prozent. Fresenius kündigte am Montagabend an, die Erlöse "für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten", einzusetzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius SE & Co. KGaA!
    Long
    44,23€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 13,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,16€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 12,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel dazu unterzeichnete das Unternehmen einen neuen Darlehensvertrag mit der Europäischen Investitionsbank über 400 Millionen Euro. Damit setzt Fresenius seine Strategie konsequenter Bilanzstärkung fort.

    Aktie mit starkem Lauf – Analysten bleiben bullish

    Die Fresenius-Aktie gehört seit Jahresbeginn zu den Gewinnern am deutschen Markt. Mit einem Plus von mehr als 40 Prozent seit Januar und einem jüngsten Kurs von 47,24 Euro (Stand: Dienstag 8:45 MESZ) hat das Papier deutlich an Attraktivität gewonnen.

    Mehrere Analystenhäuser reagierten zuletzt mit höheren Kurszielen. Die UBS hob ihre Zielmarke von 49 auf 57 Euro an und bekräftigte die Einstufung "Buy". "Die Phase steigender Markterwartungen sei bei weitem nicht vorüber", betonte Analyst Graham Doyle.

    Auch die DZ Bank zeigte sich zuversichtlich und erhöhte ihren fairen Wert von 53 auf 56 Euro. Analyst Sven Kürten hob die "konsequente Entschuldungsstrategie" hervor, die bereits zu einem überproportionalen Anstieg des bereinigten Nettogewinns geführt habe. Für die kommenden Jahre erwartet er weitere deutliche Ergebnissteigerungen.

    Deutsche Bank Research sieht Fresenius ebenfalls weiter als "Top Pick". Analyst Falko Friedrichs beließ das Kursziel bei 52 Euro und lobte die solide Entwicklung im abgelaufenen Quartal, die sogar eine leichte Anhebung des Umsatzziels ermöglicht habe.

    Nach Daten von LSEG empfehlen derzeit 14 Analysten den Kauf der Fresenius-Aktie, während kein Analyst eine Verkaufsempfehlung ausspricht. Das mittlere Kursziel liegt bei 49,61 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 6 Prozent entspricht. Die höchsten Einschätzungen sehen die Aktie sogar bei 57 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von über 21 Prozent darstellt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 47,69EUR auf Tradegate (09. September 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    +40 Prozent seit Jahresbeginn Fresenius kehrt mit Milliarden-Anleihe zurück – Analysten empfehlen zum Kauf! Fresenius stärkt mit einer Milliarden-Anleihe seine Bilanz und Analysten sehen trotz Rallye weiteres Kurspotenzial für die Aktie.