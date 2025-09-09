Fresenius kehrt mit Milliarden-Anleihe zurück – Analysten empfehlen zum Kauf!

Das Emissionsvolumen verteilt sich auf zwei Tranchen: Eine Anleihe über 500 Millionen Euro läuft bis September 2029 und ist mit einem jährlichen Kupon von 2,75 Prozent ausgestattet. Die zweite Tranche, ebenfalls 500 Millionen Euro schwer, hat eine Laufzeit bis März 2034 und bietet Investoren einen Zinssatz von 3,50 Prozent. Fresenius kündigte am Montagabend an, die Erlöse "für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten", einzusetzen.

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist mit einer milliardenschweren Platzierung auf den europäischen Anleihemarkt zurückgekehrt. Nach fast zweijähriger Pause sicherte sich das DAX-Unternehmen über zwei neue Bonds frische Mittel in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro.

Parallel dazu unterzeichnete das Unternehmen einen neuen Darlehensvertrag mit der Europäischen Investitionsbank über 400 Millionen Euro. Damit setzt Fresenius seine Strategie konsequenter Bilanzstärkung fort.

Aktie mit starkem Lauf – Analysten bleiben bullish

Die Fresenius-Aktie gehört seit Jahresbeginn zu den Gewinnern am deutschen Markt. Mit einem Plus von mehr als 40 Prozent seit Januar und einem jüngsten Kurs von 47,24 Euro (Stand: Dienstag 8:45 MESZ) hat das Papier deutlich an Attraktivität gewonnen.

Mehrere Analystenhäuser reagierten zuletzt mit höheren Kurszielen. Die UBS hob ihre Zielmarke von 49 auf 57 Euro an und bekräftigte die Einstufung "Buy". "Die Phase steigender Markterwartungen sei bei weitem nicht vorüber", betonte Analyst Graham Doyle.

Auch die DZ Bank zeigte sich zuversichtlich und erhöhte ihren fairen Wert von 53 auf 56 Euro. Analyst Sven Kürten hob die "konsequente Entschuldungsstrategie" hervor, die bereits zu einem überproportionalen Anstieg des bereinigten Nettogewinns geführt habe. Für die kommenden Jahre erwartet er weitere deutliche Ergebnissteigerungen.

Deutsche Bank Research sieht Fresenius ebenfalls weiter als "Top Pick". Analyst Falko Friedrichs beließ das Kursziel bei 52 Euro und lobte die solide Entwicklung im abgelaufenen Quartal, die sogar eine leichte Anhebung des Umsatzziels ermöglicht habe.

Nach Daten von LSEG empfehlen derzeit 14 Analysten den Kauf der Fresenius-Aktie, während kein Analyst eine Verkaufsempfehlung ausspricht. Das mittlere Kursziel liegt bei 49,61 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 6 Prozent entspricht. Die höchsten Einschätzungen sehen die Aktie sogar bei 57 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von über 21 Prozent darstellt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

