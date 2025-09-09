    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrheitlich im Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • Märkte in Fernost geben nach, trotz US-Zinsaussichten.
    • Anleger warten auf US-Inflationsdaten, bleiben vorsichtig.
    • Nikkei und CSI-300 fallen, Hang-Seng-Index steigt leicht.
    Aktien Asien - Mehrheitlich im Minus
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach dem überwiegend freundlichen Wochenauftakt haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Die Anleger blieben optimistisch hinsichtlich der US-Zinsaussichten, seien jedoch vorsichtig angesichts der in dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten, die die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten beeinflussen könnten, hieß es aus dem Handel.

    Der japanische Nikkei 225 sank um 0,4 Prozent auf 43.459 Punkte. In China fiel der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.436 Punkte. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen im späten Handel um 0,8 Prozent auf 25.827 Zähler.

    Für den australischen S&P/ASX 200 ging es um rund ein halbes Prozent abwärts./edh/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Mehrheitlich im Minus Nach dem überwiegend freundlichen Wochenauftakt haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Die Anleger blieben optimistisch hinsichtlich der US-Zinsaussichten, seien jedoch vorsichtig angesichts der in dieser …