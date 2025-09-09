Alibaba Group Aktie gut behauptet +3,17 % - 09.09.2025

Die Alibaba Group Aktie konnte bisher um +3,17 % auf 123,80€ zulegen. Das sind +3,80 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Alibaba Group investiert war, konnte einen Gewinn von +15,69 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um +2,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +50,92 % gewonnen.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,86 % 1 Monat +18,60 % 3 Monate +15,69 % 1 Jahr +68,60 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 295,14 Mrd. wert.

Die Aktie der Chinesen zieht erneut kräftig an. Hinter der Euphorie verbirgt sich die neue Strategie des Konzerns: Alibaba will zum KI- und Robotik-Champion aufsteigen und hat dabei die volle Unterstützung Pekings.

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.