Nebius Group Registered (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Nebius Group Registered (A) Aktie. Sie steigt um +49,54 % auf 81,50€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Nebius Group Registered (A) ist ein aufstrebendes Technologieunternehmen im Cloud-Computing-Markt, das durch innovative Sicherheitslösungen und eine flexible Infrastruktur überzeugt. Hauptkonkurrenten sind AWS, Azure und Google Cloud.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Nebius Group Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +86,05 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +36,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +65,98 % gewonnen.

Nebius Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +36,75 % 1 Monat +31,15 % 3 Monate +86,05 % 1 Jahr +406,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Nebius Group Aktie, die nach einem 17,4 Milliarden Dollar Deal mit Microsoft um 44% stieg. Nutzer sind optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums und sehen die Aktie als unterbewertet an, während andere Bedenken zur Volatilität äußern und teilweise ihre Bestände verkauft haben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 326 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,60 Mrd. wert.

Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben. Der Aktienkurs des an der Nasdaq notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte auf der Handelsplattform …

Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS) (“Nebius” or the “Company”), a leading AI infrastructure company, today announced an agreement to deliver AI infrastructure to Microsoft. Under this multi-year agreement, Nebius will deliver dedicated capacity to …

Nebius Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.