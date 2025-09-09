    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aus der Regierung in Frankreich belastet kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nur leicht im Minus, kaum Reaktion auf Frankreich.
    • Anleger optimistisch trotz Regierungschaos in Frankreich.
    • EuroStoxx 50 steigt moderat um 0,2 Prozent.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Aus der Regierung in Frankreich belastet kaum
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Scheitern der französischen Regierung hat am Dienstagmorgen am deutschen Aktienmarkt kaum Spuren hinterlassen. Der Leitindex Dax lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent nur leicht im Minus bei 23.780 Zählern. Schon zu Wochenbeginn hatten sich Anleger von der Aussicht auf einen Sturz der Mitte-Rechts-Regierung von Premier François Bayrou nicht bange machen lassen, die Kurse hatten zugelegt. Stütze war da die Aussicht auf schon bald sinkende Leitzinsen in den USA.

    Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag am Morgen mit 0,1 Prozent im Minus bei 30.431 Zählern. Für den EuroStoxx 50 , den Leitindex der Eurozone, ging es um 0,2 Prozent moderat nach oben./bek/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung Aus der Regierung in Frankreich belastet kaum Das Scheitern der französischen Regierung hat am Dienstagmorgen am deutschen Aktienmarkt kaum Spuren hinterlassen. Der Leitindex Dax lag in den ersten Handelsminuten mit 0,1 Prozent nur leicht im Minus bei 23.780 Zählern. Schon zu Wochenbeginn …