Hyper Bit gibt Erweiterung des strategischen Beraterteams und Abschluss von Darlehensverträgen bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 9. September 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTC: HYPAF) (FWB: N7S0) (das „Unternehmen” oder „Hyper Bit”) gibt bekannt, dass Herr Dominic Davis eine beratende Funktion im Unternehmen übernimmt, die neu gestaltete Unternehmenswebsite online ist und Darlehensverträge abgeschlossen wurden.

Herr Davis stammt aus Vancouver und verfügt über umfangreiche Erfahrung im gesamten Krypto-Ökosystem, von Venture-Investing über Geschäftsentwicklung bis hin zu Infrastruktur. Er begann seine Karriere im Krypto-Team eines Risikokapitalfonds, wo er sich auf Strategie und Marktforschung konzentrierte, gefolgt von der Leitung der Geschäftsentwicklung bei einem Portfoliounternehmen. Heute arbeitet er bei einem der weltweit führenden Blockchain-Infrastrukturprotokolle und bringt umfassende Branchenkenntnisse und ein solides Netzwerk mit, das sich über Anwendungen, Protokolle und Partner im gesamten Web3 erstreckt.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd., merkte dazu wie folgt an: „Wir freuen uns sehr, Herrn Dom Davis in der Hyper-Bit-Familie willkommen zu heißen. Herr Davis bringt in einer für das Unternehmen spannenden Zeit sein Fachwissen und seine Erfahrung im Bereich dezentrale Finanzen und Kryptowährungen ein. Wir gehen davon aus, dass das Mining von Dogecoin und Litecoin bald beginnen wird, und wir werden zusätzliche Mittel für den Kauf von bis zu 100 ElphaPex DG2-Minern der nächsten Generation bereitstellen, deren Lieferung für das vierte Quartal 2025 erwartet wird.“

Die aktualisierte Website von Hyper Bit ist jetzt unter www.hyperbit.ca abrufbar.

Abbildung 1. www.hyperbit.ca

Die neue Website bietet ein aktualisiertes, benutzerfreundliches und visuell ansprechendes Erlebnis mit verbesserter Navigation und Funktionalität, sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten. Sie bietet eine verbesserte Leistung für vollständige Kompatibilität mit allen Browsern, Live-Kryptowährungs-Preisticker, direkte Links zu den Social-Media-Seiten von Hyper Bit, eine aktualisierte Unternehmenspräsentation und eigene Symbole zur Hervorhebung wichtiger Informationen. Die Website verfügt außerdem über eine neu gestaltete News-Seite, auf der aktuelle und ältere Pressemitteilungen schneller und einfacher zu finden sind.