HENSOLDT Aktie knickt ein - 09.09.2025

Mit einer Performance von -2,96 % musste die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die HENSOLDT Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,28 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -0,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +166,25 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,91 % 1 Monat +7,59 % 3 Monate -8,28 % 1 Jahr +210,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, insbesondere um die positive Kursentwicklung und das steigende Kaufinteresse. Anleger erwarten, dass bevorstehende Pressemitteilungen und Quartalszahlen zu einem Anstieg des Kurses führen könnten, während der Kurs sich stabil um die 90-Euro-Marke bewegt. Short-Positionen werden als riskant eingeschätzt, was die allgemeine Optimismus unter den Investoren verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,35 Mrd.EUR wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Hensoldt beim Kursziel von 88 Euro mit "Equal Weight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag vor …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.