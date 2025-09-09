Hisense präsentiert auf der IFA 2025 bahnbrechende RGB-MiniLED-Displays und Innovationen für immersiven Klang

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke im Bereich
    Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, setzt auf der IFA 2025 mit dem
    Thema "AI Your Life" ein Statement und präsentiert Innovationen im Bereich
    Premium-Bild- und Tonunterhaltung.

    Im Mittelpunkt der Präsentation steht der weltweit größte RGB-MiniLED-Fernseher
    116" UX, der ein wahrhaft kinoreifes Bild mit reinen Farben und
    ultra-gleichmäßigen Farbverläufen liefert. Als Urheber von RGB-MiniLED hat
    Hisense einen neuen Ansatz für die präzise Licht- und Farbsteuerung entwickelt.
    Dieser Durchbruch nutzt fortschrittliches lokales Dimming, hohe Bitgenauigkeit
    und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits und reproduziert gleichzeitig
    100 % des BT.2020-Farbraums, um naturgetreue Übergänge, lebendige Farben und
    außergewöhnliche Klarheit zu gewährleisten.

    Angetrieben von Hisenses fortschrittlichstem Prozessor - Hi-View AI Engine X -
    entwickelt sich das lokale Dimmen von der Helligkeitssteuerung zur integrierten
    Licht- und Farbsteuerung. Es mischt dynamisch Rot, Grün und Blau und
    synchronisiert Hintergrundbeleuchtung und Panel mit ultrapräzisen Farben und
    Helligkeit. Die Frames werden in Echtzeit hinsichtlich Bild, Ton und
    Einstellungen optimiert. Das gemeinsam mit der Opéra de Paris | Devialet
    entwickelte Surround-System 6.2.2 CineStage X bietet ein 360-Grad-Kinoerlebnis.
    Für Gamer bietet der 116UX den 165Hz Game Mode Ultra mit nativem VRR für ein
    extrem flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis.

    Auf der IFA präsentierte Hisense in Zusammenarbeit mit Dolby die weltweit erste
    öffentliche Vorführung von Dolby Vision 2, einer Technologie der nächsten
    Generation, die durch Content Intelligence, kinoreife Details und
    Umgebungsbewusstsein ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis bietet. Dolby
    Vision 2 soll zunächst über ein OTA-Update auf Hisense RGB-MiniLED-Fernsehern
    verfügbar sein, was einen Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden
    Unternehmen darstellt. Diese Fernseher werden von MediaTek Pentonic 800
    unterstützt.

    Im Bereich Home Audio bietet das von Devialet abgestimmte HT SATURN Soundsystem
    mit Hi-Concerto-Synchronisation und Hisense-Fernsehern 4.1.2-Surround-Sound mit
    Dolby Atmos, DTS:X und virtuellem Surround.

    Im Bereich AI Cinema erweitert Hisense seine TriChroma Laser Home Cinema
    Solution um das Modell L9Q. Mit 5.000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis
    von 5.000:1 liefert das Modell selbst in hellen Räumen lebendige Bilder mit
    tiefen Schwarztönen und scharfen Details. Die Projektionsgrößen reichen von 80
    bis 200 Zoll und sorgen dank IMAX Enhanced und Dolby Vision für ein Kinoerlebnis
