Hisense präsentiert auf der IFA 2025 bahnbrechende RGB-MiniLED-Displays und Innovationen für immersiven Klang

Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense, eine führende Marke im Bereich

Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, setzt auf der IFA 2025 mit dem

Thema "AI Your Life" ein Statement und präsentiert Innovationen im Bereich

Premium-Bild- und Tonunterhaltung.



Im Mittelpunkt der Präsentation steht der weltweit größte RGB-MiniLED-Fernseher

116" UX, der ein wahrhaft kinoreifes Bild mit reinen Farben und

ultra-gleichmäßigen Farbverläufen liefert. Als Urheber von RGB-MiniLED hat

Hisense einen neuen Ansatz für die präzise Licht- und Farbsteuerung entwickelt.

Dieser Durchbruch nutzt fortschrittliches lokales Dimming, hohe Bitgenauigkeit

und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 Nits und reproduziert gleichzeitig

100 % des BT.2020-Farbraums, um naturgetreue Übergänge, lebendige Farben und

außergewöhnliche Klarheit zu gewährleisten.







entwickelt sich das lokale Dimmen von der Helligkeitssteuerung zur integrierten

Licht- und Farbsteuerung. Es mischt dynamisch Rot, Grün und Blau und

synchronisiert Hintergrundbeleuchtung und Panel mit ultrapräzisen Farben und

Helligkeit. Die Frames werden in Echtzeit hinsichtlich Bild, Ton und

Einstellungen optimiert. Das gemeinsam mit der Opéra de Paris | Devialet

entwickelte Surround-System 6.2.2 CineStage X bietet ein 360-Grad-Kinoerlebnis.

Für Gamer bietet der 116UX den 165Hz Game Mode Ultra mit nativem VRR für ein

extrem flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis.



Auf der IFA präsentierte Hisense in Zusammenarbeit mit Dolby die weltweit erste

öffentliche Vorführung von Dolby Vision 2, einer Technologie der nächsten

Generation, die durch Content Intelligence, kinoreife Details und

Umgebungsbewusstsein ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis bietet. Dolby

Vision 2 soll zunächst über ein OTA-Update auf Hisense RGB-MiniLED-Fernsehern

verfügbar sein, was einen Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden

Unternehmen darstellt. Diese Fernseher werden von MediaTek Pentonic 800

unterstützt.



Im Bereich Home Audio bietet das von Devialet abgestimmte HT SATURN Soundsystem

mit Hi-Concerto-Synchronisation und Hisense-Fernsehern 4.1.2-Surround-Sound mit

Dolby Atmos, DTS:X und virtuellem Surround.



Im Bereich AI Cinema erweitert Hisense seine TriChroma Laser Home Cinema

Solution um das Modell L9Q. Mit 5.000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis

von 5.000:1 liefert das Modell selbst in hellen Räumen lebendige Bilder mit

tiefen Schwarztönen und scharfen Details. Die Projektionsgrößen reichen von 80

bis 200 Zoll und sorgen dank IMAX Enhanced und Dolby Vision für ein Kinoerlebnis Seite 1 von 2 Seite 2 ►





