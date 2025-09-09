29 0 Kommentare Amprion boomt: Große Investitionen treiben Netzausbau voran!

Amprion zeigt 2025 Stärke: Umsatzplus von 11,3 %, massive Investitionen und grüne Anleihen unterstreichen das Engagement für eine nachhaltige Energiezukunft.

Amprion GmbH hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 3,1 Milliarden Euro erzielt, was einer Steigerung von 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das Unternehmen investierte etwa 2,0 Milliarden Euro in den Netzausbau, was einer Steigerung von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Das adjustierte EBITDA stieg um 33,4 Prozent auf rund 792 Millionen Euro, während das adjustierte Konzernergebnis um 47,8 Prozent auf etwa 288 Millionen Euro anstieg.

Amprion plant bis 2029 insgesamt 36,4 Milliarden Euro in den Ausbau des Übertragungsnetzes zu investieren, um die Integration erneuerbarer Energien zu fördern.

Im Mai 2025 platzierte Amprion eine grüne Anleihe in Höhe von einer Milliarde Euro und schloss vier bilaterale Kreditlinien mit einem Volumen von jeweils 200 Millionen Euro ab.

Der Green Finance Investor Report 2024 zeigt, dass die Mittel aus grünen Anleihen ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet werden, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks entsprechen.





