Rheinmetall-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Hochs

Nach einem Treffen mit Investor-Relations-Managern bekräftigten die Experten des Analysehauses Jefferies mit einem Kursziel von 2.250 Euro ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die volatile Aktie in absehbarer Zeit wieder das alte Hoch bei 1.944 Euro erreichen kann.

Nachdem die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) im September 2022 ihren Wert mehr als verzehnfachen konnte und die Aktie, die noch vor einem Jahr unterhalb von 500 Euro notierte, am 2.6.25 bei 1.944 Euro ein neues Hoch erreicht hatte, korrigierte sie bis Anfang August 2025 auf bis zu 1.500 Euro , um sich danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 1.775 Euro zu steigern.

Call-Optionsschein mit Strike bei 1.800 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis 1.800 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,01, ISIN: DE000UJ514H1, wurde beim Rheinmetall-Aktienkurs von 1.775 Euro mit 1,53 – 1,54 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 1.944 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,29 Euro (+49 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.622,169 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.622,169 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000PJ8KPH6, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.775 Euro mit 1,75 – 1,76 Euro gehandelt.

Wenn die Rheinmetall-Aktie in nächster Zeit auf 1.944 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,21 Euro (+82 Prozent) erhöhen – sofern die Rheinmetall-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 1.523,782 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Rheinmetall-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1.523,782 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000FA93R28, wurde beim Rheinmetall-Kurs von 1.775 Euro mit 2,67 – 2,68 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie auf 1.944 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,20 Euro (+57 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Hebelprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.