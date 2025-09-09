Bei diesen 10 Aktien ist die Crash-Gefahr jetzt am größten!

Das hat Investoren ungeachtet der Rezessionsrisiken zurück in Aktien getrieben. Unverändert verharren die US-Leitindizes in unmittelbarer Reichweite zu ihren Allzeithochs, für viele Einzelwerte gilt dasselbe. Doch am Mittwoch und Donnerstag wartet mit den Daten zur Erzeuger- und Verbraucherpreisinflation ein finaler Härtetest für die Zinssenkungsthese.

Sollten die Zahlen über den Erwartungen ausfallen, könnten die Wetten auf fallende Zinsen vor dem Hintergrund der wachsenden Inflationsgefahr rückabgewickelt werden und zu schweren Verlusten am Aktienmarkt führen. Besonders betroffen dürften hiervon vor allem Aktien sein, die zuletzt stark gefragt waren und die gegenwärtig nach technischen Gesichtspunkten überkauft sind. Aus dem Gesamtmarktindex S&P 500 sind (in umgekehrter Reihenfolge) vor allem die folgenden Werte korrekturgefährdet:

Mit einem Relative-Stärke-Index (RSI) von 78,2 Punkten befindet sich die Aktie von Hausbauer D.R. Horton inzwischen in einem sehr weit fortgeschrittenen Aufwärtstrend. Die Anteile haben in diesem Jahr bereits 31,6 Prozent an Wert gewonnen.

Angesichts des historischen schwachen US-Häusermarktes – hohe Hypothekenzinsen und Refinanzierungskosten haben die Aktivität teilweise auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise fallen lassen – wetten Investoren auf eine Wiederbelebung, sobald die Fed ihre Zinsen senkt.

Doch nicht nur technisch, auch fundamental dürfte bei D.R. Horton das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Gegenüber ihren historischen Mittelwerten ist die Aktie je nach Kennzahl zwischen 40 und 70 Prozent überbewertet. Als zinssensitiver Wert dürfte die Aktie im Fall hoher Inflationsdaten von einer Rückabwicklung des Zinssenkungs-Trades daher besonders stark betroffen sein.

Mit einem RSI-Wert von 78,4 Punkten landet Corning auf Platz 4 der innerhalb des S&P 500 aktuell am stärksten überkauften Werte. Die Anteile des Glasherstellers haben sich in diesem Jahr bereits um 51,8 Prozent verteuert. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar ein Plus von 74,4 Prozent zu Buche. Das Unternehmen profitiert vor allem von einer hohen Nachfrage nach Glasfaserkabeln im Zusammenhang mit dem rasanten Ausbau von KI-Datenzentren.

Ähnlich wie bei D.R. Horton ist auch hier die Kursentwicklung der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt, womit neben technischen auch fundamentale Gefahren lauern. Sowohl gegenüber der Vergleichsgruppe als auch der historischen Norm handelt Corning mit deutlichen Aufschlägen. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt mit 29,4 eine Abweichung von 23,8 beziehungsweise 52,6 Prozent vor, beim Kurs-Cashflow-Verhältnis handelt die Aktie mit 28,3 sogar um mehr als das Doppelte über ihrem Fünfjahresmittel.

Auf Platz 3 landet mit einem RSI-Wert von 78,6 Punkten der Speicherchiphersteller Seagate. Das Unternehmen ist wie Corning ein KI-Profiteur und profitiert von gleich zwei günstigen Entwicklungen. Einerseits ist die Nachfrage von Datenzentren nach Speichermedien sprunghaft angestiegen und zweitens erholen sich auch die in den vergangenen Jahren niedrigen Speicherpreise auf dem Massenmarkt. Das sorgt neben einem hohen Wachstum auch für eine Margenexpansion.

Diese Sonderkonjunktur haben Anlegerinnen und Anleger in diesem Jahr bereits mit einem Kurszuwachs von 119,3 Prozent belohnt. Dabei dürften auch einige Leerverkäufer unter die Räder geraten sein, denn selbst nach dem steilen Anstieg verzeichnet die Aktie noch immer ein Short Interest von 7,9 Prozent. Deren Hoffnung dürfte nun auf der ebenfalls nicht mehr attraktiven Unternehmensbewertung liegen: Selbst die Aktie von Nvidia-Zulieferer Micron gibt es inzwischen günstiger zu haben als die Anteile von Seagate.

Den zweiten Rang nimmt mit einem RSI-Wert oberhalb von 80 Punkten Western Digital ein, der direkte Mitbewerber von Seagate. Auch hier hat der KI-Boom zu einem anhaltend starken Kaufinteresse geführt. Zwar ist das Plus in diesem Jahr mit 56,5 Prozent geringer als bei Seagate, da die Aktie von der Zollpanik aber besonders stark betroffen war, hat sie sich gegenüber ihren 52-Wochen-Tiefs bei 28,83 US-Dollar mehr als verdreifacht. Das erklärt den hohen RSI-Wert.

Ein Schnäppchen ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,4 nicht mehr – in der stark zyklischen Speicherchip-Branche gelten KGVs von 10 als angemessen. So hoch wie bei den Mitbewerbern sind die Bewertungsvielfache hier allerdings noch nicht. Das könnte im Fall einer Korrektur trotz des technisch stärker überkauften Zustandes zu geringeren Verlusten als innerhalb der Vergleichsgruppe führen.

Mit einem Tages-RSI von 82,9 ist derzeit keine andere Aktie innerhalb des S&P 500 so stark überkauft wie Alphabet. Die Anteile hatten zuletzt einen sehr starken Run, nachdem die US-Wettbewerbsbehörde ein für das Unternehmen günstiges Urteil gefällt hat und die Gefahr einer Zerschlagung vom Tisch ist. Außerdem gilt der Konzern nach dem Flop von ChatGPT 5.0 noch stärker als zuvor als KI-Gewinner.

Während es Alphabet in 2025 auf ein Plus von 23,6 Prozent bringt, überzeugt vor allem die 12-Monats-Bilanz mit einem Anstieg um 57,4 Prozent. Damit setzt sich die Aktie innerhalb der Magnificent Seven an die Spitze – sogar noch vor Nvidia, das auf ein Plus von 57,0 Prozent kommt.

Bei der Google-Mutter ist die Korrekturgefahr vor allem technischer Natur, auch weil die Aktie zuletzt Tageskerzen außerhalb der Bollinger-Range verzeichnete, was häufig zu einem Abverkauf führt. Fundamental lässt sich keine Überbewertung ableiten, allerdings notiert die Aktie am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne aus den vergangenen 5 Jahren. Wenngleich hier kein Einbruch zu erwarten ist, sollten sich Anlegerinnen und Anleger des Umstands bewusst sein, dass das Potenzial zur Oberseite begrenzt sein dürfte.

Auch diese 5 Werte sind stark überkauft

Auf den Plätzen 6 bis 10 der am stärksten überkauften Werte landen mit PulteGroup ein Mitbewerber von D.R. Horton, die Heimwerkerkette Lowe's, der Diabetes-Spezialist Insulet, Gold-Förderer Newmont sowie Halbleiterwert und Nvidia-Jäger Broadcom. Hier stellt sich die Lage wie folgt dar:

Wert RSI Performance YTD KGVe 2025 Börsenwert Short Interest PulteGroup 76,8 +29,9 % 12,4 27,9 Mrd. $ 3,25 % Lowe's 76,4 +10,6 % 22,2 153,1 Mrd. $ 1,55 % Insulet 75,7 +33,9 % 75,2 24,6 Mrd. $ 2,54 % Newmont 75,2 +103,5 % 14,2 82,9 Mrd. $ 1,93 % Broadcom 75,1 +49,1 % 51,3 1,63 Bio. $ 0,92 %

Fazit: Vorsicht ist angebracht

Eine starke Geschäftsentwicklung, die Aussicht auf fallende Zinsen aber auch die Sorglosigkeit der Anlegerinnen und Anleger hat einige Aktien aus dem Gesamtmarktindex S&P 500 zuletzt auf besonders luftige Höhen befördert. Das bedeutet große Absturzgefahr, wenn die Inflationszahlen am Mittwoch und Donnerstag die Zinssenkungsfantasien des Marktes torpedieren sollten.

Besonders korrekturanfällig dürften aus genannten Werten Corning, Insulet und Broadcom sein, weil der Aufwärtstrend hier sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive besonders weit fortgeschritten ist. Die größte technische Gefahr besteht aktuell bei Alphabet – trotz gerade noch fairer Bewertung. Für einen Neueinstieg ist aktuell keiner der hier genannten Titel zu empfehlen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion