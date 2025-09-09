Börsenstart Europa - 09.09. - FTSE Athex 20 stark +2,25 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.354,83 PKT und fällt um -0,15 %. Top-Werte: CTS Eventim +2,23 %, Fraport +1,38 %, Bilfinger +1,17 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -3,30 %, HENSOLDT -2,15 %, Evotec -1,88 %

Der DAX steht bei 23.782,82 PKT und verliert bisher -0,04 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +1,49 %, Deutsche Bank +1,38 %, Fresenius Medical Care +1,14 % Flop-Werte: Zalando -1,39 %, Vonovia -1,15 %, adidas -0,87 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:54) bei 3.626,04 PKT und fällt um -0,21 %.

Top-Werte: Eckert & Ziegler +3,82 %, Sartorius Vz. +1,49 %, IONOS Group +0,73 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,40 %, HENSOLDT -2,15 %, Kontron -1,95 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:52) bei 5.375,29 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +1,81 %, Hermes International +1,24 %, ING Group +1,11 %

Flop-Werte: adidas -0,87 %, BASF -0,72 %, Bayer -0,69 %

Der ATX steht bei 4.668,11 PKT und gewinnt bisher +0,62 %.

Top-Werte: Lenzing +2,24 %, Raiffeisen Bank International +1,43 %, Erste Group Bank +1,39 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -1,03 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,75 %, Wienerberger -0,48 %

Der SMI steht bei 12.300,63 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,47 %, Sonova Holding +1,09 %, Givaudan +1,04 %

Flop-Werte: UBS Group -0,84 %, Nestle -0,59 %, Novartis -0,59 %

Der CAC 40 steht bei 7.763,51 PKT und gewinnt bisher +0,49 %.

Top-Werte: Renault +2,63 %, BNP Paribas (A) +1,81 %, Publicis Groupe +1,59 %

Flop-Werte: Teleperformance -1,64 %, Capgemini -0,71 %, Pernod Ricard -0,66 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.645,80 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,65 %, Telia Company +1,24 %, Tele2 (B) +1,17 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,56 %, ABB -0,52 %, Sandvik -0,31 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 4.990,00 PKT und steigt um +2,25 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,84 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,79 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,68 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,00 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,57 %, Piraeus Port Authority -0,46 %