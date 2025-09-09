Verbesserung der Bildgebung, Stärkung des Arbeitsflusses – AGFA HealthCare auf der RSNA 2025

Damit Klinikärzte jederzeit und überall im Arbeitsfluss bleiben können – mit einer intelligenten, Cloud-basierten Enterprise-Imaging-Plattform, die Streaming-fähig, tief integriert und auf Ihren Arbeitsplatz zugeschnitten ist.

CARLSTADT, NEW JERSEY / ACCESS Newswire / 9. September 2025 / Auf der RSNA 2025 wird AGFA HealthCare seine neueste Suite von Bildgebungsinnovationen vorstellen, die darauf ausgelegt ist, die klinische Erfahrung zu revolutionieren: mit nahtlosen Arbeitsabläufen, intelligenterer Automatisierung und maßgeschneiderten Diagnostikumgebungen – sei es am Arbeitsplatz, per Fernzugriff oder im gesamten Unternehmen.

RSNA 2025

Bildgebung auf höchstem Niveau auf der RSNA 2025!

Die Enterprise-Imaging-Plattform von AGFA HealthCare, die eigens für die wirklichen Bedürfnisse von Radiologen, IT-Teams und Unternehmen des Gesundheitssektors entwickelt wurde, ist mehr als nur eine Lösung – sie ist ein vernetztes Ökosystem, das dafür sorgt, dass Klinikärzte im Arbeitsfluss bleiben. Durch die Zusammenführung von Teams und Technologien wird die Komplexität vereinfacht und die Zusammenarbeit über das gesamte Pflegekontinuum hinweg gestärkt.

„Unsere Innovationen sind sorgfältig darauf abgestimmt, wie Kliniker denken, arbeiten und zusammenarbeiten, und bieten eine präzise, intuitive und vernetzte Diagnostikerfahrung“, sagt Nathalie McCaughley, President, AGFA HealthCare. „Ganz gleich, ob Radiologen von einem Arbeitsplatz im Krankenhaus, aus dem Homeoffice oder über ein verteiltes Netzwerk arbeiten – unsere Plattform bietet ihnen die notwendige Sicherheit und Kontinuität, ohne die Komplexität zu erhöhen. Genau das ist es, was den klinischen Arbeitsfluss optimiert.“

Neuigkeiten von der RSNA 2025: Bildgebungsinnovationen – maßgeschneidert für Sie

- Streaming-Client – Jederzeit und überall: Der Zero-Footprint-Streaming-Client von AGFA HealthCare bietet eine umfassende Diagnostikerfahrung im Browser – mit atemberaubender Geschwindigkeit, klinischer Genauigkeit und personalisierten Workflow-Tools. Radiologen können von jedem Ort aus mit derselben Präzision und Vertrautheit lesen, die sie auch vor Ort gewohnt sind.