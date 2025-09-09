EINE UHR, DIE AUF GANZER LINIE PUNKTET

NYON, Schweiz, 9. September 2025 /PRNewswire/ -- Im Fußball ist Timing alles. Seit 2015 misst Hublot als offizieller Zeitnehmer der UEFA Champions League Fußballmomente der Superlative – Sekunde für Sekunde, Tor für Tor, Triumph für Triumph. Um ein Jahrzehnt voll unvergesslicher Highlights zu feiern, präsentiert Hublot jetzt die Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium, eine auf nur 100 Exemplare limitierte Uhr, die die Saison 2025/26 elegant einläutet. Gekleidet in legendäres Blau. Angetrieben vom Geist der Champions.

Seit Hublot im Jahr 2015 in der UEFA Champions League Einzug hielt, hat die Uhrenmanufaktur bei mehr als 800 Spielen die Zeit gemessen und dabei alles festgehalten: von den spektakulärsten Toren bis zu den unvergesslichsten Comebacks. Jede Sekunde zählte. Jede Erinnerung wurde festgeschrieben. Jetzt feiert der Europacup, der sich seit seinen Anfängen im Jahr 1955 zum weltweit meistgesehenen Sportereignis entwickelt hat, sein 70-jähriges Jubiläum, und Hublot ist stolz darauf, seit einem Jahrzehnt Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Gemeinsam haben wir Momente erlebt, die für immer unvergesslich bleiben werden.

Die Classic Fusion Chronograph UEFA Champions League Titanium ist ein Sammlerstück für echte Fußballenthusiasten. Das auf 100 Exemplare limitierte Modell verfügt über ein 42-mm-Gehäuse aus satiniertem und poliertem Titan und ein blaues Zifferblatt mit Farbverlauf. Der Zähler bei 3 Uhr ist mit einem applizierten UEFA Champions League-Logo verziert. Auf dem Armband aus schwarzem Kautschuk und blauem Kalbsleder prangt stolz das ikonische Starball-Emblem der UEFA Champions League. Und weil Legenden mehr als nur eine gewöhnliche Box verdienen, wird jede Uhr in einem maßgefertigten Holzetui präsentiert. Begleitet wird die Uhr von einer offiziellen Miniatur-Replik der UEFA Champions League-Trophäe: die einzige Trophäe, die man nicht gewinnen muss, um sie in die Höhe heben zu dürfen, und dennoch das Gefühl vermittelt, ein Gewinner zu sein.