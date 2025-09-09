Antizyklische Mega-Chance bei dieser Crash-Aktie?

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Align

Für viele Menschen gehört ein ausdrucksstarkes und vor allem fehlerfreies Lächeln zu einem positiven Selbstbild dazu. Doch häufig scheitert dieser Anspruch an das eigene Erscheinen an der Natur: Zahn- und Kieferwachstum richten sich nicht nach Schönheitsidealen, sondern sind dem genetischen Zufall überlassen – mit für viele Menschen enttäuschenden Ergebnissen.

Hierfür verspricht das US-Technologieunternehmen Align eine Lösung, die weniger invasiv als die oft aufwendigen Kieferbehandlungen wie Zahnspangen sind: Speziell den individuellen Bedürfnissen jedes Patienten angepasste Zahnschienen, sogenannten Alignern, die nach Bedarf getragen und aus dem Mund genommen werden können. Alle paar Monate erhalten Kundinnen und Kunden eine neue, dem Behandlungsfortschritt angepasste Schiene – bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Das Lachen ist Anlegerinnen und Anlegern hier längst vergangenen

Mit dieser Behandlungsmethode hat das Unternehmen kommerziellen Erfolg und verzeichnete in den vergangenen Jahren ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum. Ausgerechnet während der Corona-Pandemie explodierte das Geschäft. Doch inzwischen hat sich das Wachstum deutlich verlangsamt, während die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump die Betriebsmarge bedroht. Align verfügt über ein global verzweigtes Standort- und Herstellungsnetzwerk, das auf Zollfreiheit angewiesen ist.

Der anhaltende Gegenwind hat zu einem Crash der Aktie nicht in den vergangenen Jahren, sondern auch in diesem Jahr gesorgt. Doch inzwischen hat Align ein Bewertungsniveau erreicht, das Anlegerinnen und Anleger nicht ignorieren sollten, während im angeschlagenen Chart Anlass zur Hoffnung auf Besserung besteht.

Align Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Die Align-Aktie handelt nach dem Erreichen ihres Allzeithochs bei rund 740 US-Dollar in einem mehrjährigen Abwärtstrend.

Die Align-Aktie handelt nach dem Erreichen ihres Allzeithochs bei rund 740 US-Dollar in einem mehrjährigen Abwärtstrend. Crash nach Prognosesenkung: Der Ausverkauf der Anteile erreichte nach einer Prognosesenkung vor wenigen Wochen einen weiteren Höhepunkt.

Der Ausverkauf der Anteile erreichte nach einer Prognosesenkung vor wenigen Wochen einen weiteren Höhepunkt. Aktie stark überverkauft: Der Crash der Aktie hat zu technisch überverkauften Zuständen geführt. Damit wachsen die Chancen auf einen Rebound.

Der Crash der Aktie hat zu technisch überverkauften Zuständen geführt. Damit wachsen die Chancen auf einen Rebound. Erholung bereits angelaufen: Erste Kursverbesserungen sind bereits zu erkennen, auch die technischen Indikatoren haben sich zu erholen begonnen.

Schenkt Align Investoren bald wieder ein Lächeln?

Die Align-Aktie handelt nach ihrem Gipfelsturm auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in einem übergeordneten und mehrjährigen Abwärtstrend. Dieser hat sich inzwischen zwar verlangsamt, eine klare Bodenbildung hat allerdings noch nicht stattgefunden. Im Gegenteil stürzte das Papier vor wenigen Wochen nach enttäuschenden Quartalszahlen auf den niedrigsten Stand seit 8 Jahren ab.

Der neuerliche Crash kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, denn in den Monaten seit April hatten die Käuferinnen und Käufer an einer Erholung gearbeitet, die mit dem Sprung über die gleitenden Durchschnitte sogar erste Erfolge erzielt hatte. Diese wurden mit der gewaltigen Kurslücke nach den Zahlen zunichte gemacht.

Jüngste Erholung mit weiteren Anstiegschancen

Auf Kaufinteresse ist die Aktie zuletzt im Bereich von 130 US-Dollar gestoßen. Das entspricht dem Tief unmittelbar nach Beginn der Corona-Pandemie. Eine übergeordnete Unterstützung ist hier aber nicht zu finden, es handelt es sich bislang also um einen kurzfristigen Boden.

Dessen Bildung wurde begünstigt durch einen technisch überverkauften Zustand der Aktie, der sich sowohl im Relative-Stärke-Index (RSI) als auch im Trendstärkeindikator MACD gezeigt hatte. Inzwischen haben sich beide Indikatoren erholt und den zaghaften Anstieg der Aktie begleitet. Damit besteht eine Chance auf die Nachhaltigkeit der jüngsten Erholung.

Nach oben ist viel Platz, aber es liegt viel Arbeit vor den Bullen

Der Tief unter seiner Nulllinie liegende MACD zeigt aber, dass vor den Bullen noch eine Menge Arbeit liegt, bis hier wieder ein eindeutiger Aufwärtstrend vorliegt. Technische Rückendeckung ist daher vor allem vom RSI zu erwarten, der auf dem Weg zurück in den neutralen Bereich ist. Positiv hervorzuheben ist außerdem, dass dieser für das Tief der Aktie kein neues markantes Tief ausgebildet hat. Somit besteht die Chance auf bullishe Divergenzen, die eine Trendwende begünstigen würden.

Widerstände liegen aktuell im Bereich von 150 sowie zwischen 170 und 175 US-Dollar. Hier ist auch die 50-Tage-Linie zu finden. Die 200-Tage-Linie als langfristige Trends bestimmender Signalgeber liegt aktuell bei 187,21 US-Dollar und damit im Bereich des von Analystinnen und Analysten im Mittel genannten Kurszieles. Eine weitere Widerstandszone liegt zwischen 200 und 210 US-Dollar.

Diese wäre nach dem Schließen der noch offenen Kurslücke gefordert und stellt das mittelfristige Kursziel dar. Um einen Anstieg in diesen Bereich nicht zu gefährden sollte, Align möglichst nicht mehr auf neue Tiefs zurückfallen. Ansonsten würden neue Verkaufssignale aktiv, die zu einem Absturz an die symbolische Marke von 100 US-Dollar führen könnten.

Unternehmensbewertung im Value-Bereich

Der anhaltende Crash der Aktie kommt aus einer fundamentalen Perspektive nicht überraschend, denn für Kurse oberhalb von 700 US-Dollar war die Unternehmensbewertung völlig aus dem Ruder gelaufen. Davon kann jetzt, über 80 Prozent tiefer, keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Align notiert mittlerweile im Value-Bereich. Auch das macht das Papier für einen Einstieg interessant.

Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,5 bewertet, für 2026 wird ein KGV von 12,6 erwartet. Das liegt meilenweit unter dem Fünfjahresmittel von 42 und auch deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 18,3. Dieser Trend zeigt sich auch bei allen übrigen Kennziffern. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis sowie beim Verhältnis aus Unternehmenswert zu EBITDA sind die Abschläge gegenüber der Branche mit 37,3 und 27,3 noch größer als beim KGV.

Günstig zu haben ist aber auch der Cashflow. Hier steht ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,6 zu Buche. Die trotz der Wachstumsverlangsamung hohen Mittelzuflüsse haben zu Schuldenfreiheit und einem Nettovermögen von 778,1 Millionen US-Dollar geführt. Der hohe Barbestand soll außerdem zu Aktienrückkäufen genutzt werden. Gegenwärtig sind hierfür vom Verwaltungsrat 1 Milliarde US-Dollar genehmigt. Damit kann Align rund 10 Prozent aller ausstehenden Anteile einziehen, was der Aktie zusätzlichen Rückenwind verleihen sollte.

An der Wall Street herrscht wieder Zuversicht

Analystinnen und Analysten empfehlen das Papier aufgrund der stark komprimierten Bewertung schon länger mehrheitlich zum Kauf. Aktuell liegen 17 Ratings vor, davon 8 zum Kaufen und zwei weitere zum Übergewichten der Aktie. 6 Expertinnen und Experten empfehlen das Halten, während nur eine Stimme zum Reduzieren von Positionen rät. Damit liegt insgesamt eine Empfehlung zum Kaufen vor.

Der faire Wert der Aktie wird im Mittel auf 186,36 US-Dollar geschätzt, das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Montag einem Aufwärtspotenzial von 36,2 Prozent. Das Bewertungstool der Anlageplattform Investing sieht den fairen Wertsogar bei 211,03 US-Dollar und damit eine Upside von 54,2 Prozent. An der Wall Street liegt das gegenwärtig höchste Kursziel bei 220,00 US-Dollar, während der pessimistischste Experte einen Kurs von 140,00 US-Dollar voraussagt.

Align auf einen Blick

ISIN: US0162551016

US0162551016 Marktkapitalisierung: 10,08 Milliarden US-Dollar

10,08 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 13,5

13,5 Durchschnittliche Analystenempfehlung:

Fairer Wert (laut Konsens): 186,36 US-Dollar

186,36 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +36,2 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Während die Aktie deutlich zu günstig bewertet ist und Expertinnen und Experten ein hohes Potenzial sehen, liefert der angeschlagene Chart der Aktie erste Entspannungssignale. Das deutet auf eine erstklassige, wenngleich noch antizyklische Einstiegschance hin. Risikoaverse Anlegerinnen und Anleger nutzen diese, um eine erste Aktienposition aufzubauen.

Wer zugunsten hoher Ertragschancen bereit ist, ein deutlich größeres Risiko einzugehen, der kann auch auf den Call-Optionsschein MM1DS1 setzen. Dieser verfügt über eine Laufzeit bis zum 18. Juni 2026 und einen Basispreis von 130,00 US-Dollar. Der effektive Hebel (Omega) liegt tagesaktuell bei 3,0. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Volatilität der Aktie ist das für starke Überrenditen völlig ausreichend, wie das Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle (zum Laufzeitende) zeigt:

Doch Vorsicht: Sollte Align zum Laufzeitende unterhalb von 130,00 US-Dollar, also dem gegenwärtig pessimistischsten Kursziel notieren, verfällt MM1DS1 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn die Aktie auf neue Mehrjahrestiefs fällt und damit neue Verkaufssignale generiert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion