    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    285 Aufrufe 285 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Zinsen: Heute Revision der Fake-Jobs - und das Epstein-Problem für Trump!

    Je größer die Abwärtsrevision der "Fake-Jobs", desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September die Zinsen um 0,5% senken wird

    Heute kommt die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktdaten - und das wird wichtig für die Frage, wie die Fed in Sachen Zinsen vorgehen wird. Denn je größer die Abwärtsrevision der "Fake-Jobs", desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September die Zinsen um 0,5% senken wird. Aber morgen und übermorgen kommen mit den Erzeugerpreisen und den Verbraucherpreisen weitere entscheidende Daten für die weitere Entwicklung der Zinsen. Donald Trump hingegen hat nun ein echtes Problem: das "Wall Street Journal" hat Trumps Geburtstagsbuch an Epstein komplett veröffentlicht (dessen Existenz der US-Präsident kategorisch bestritten hatte) - und das könnte für Trump ein echtes Problem werden..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.397,65€
    Basispreis
    17,27
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.400,00€
    Basispreis
    14,58
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Aktienmärkte: Rettet die US-Notenbank Fed vor schwachem September?

    2. Goldpreis auf Rekordhoch: Warum die unaufhaltsame Rally anhält

     

    Das Video "Zinsen: Heute Revision der Fake-Jobs - und das Epstein-Problem für Trump!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Zinsen: Heute Revision der Fake-Jobs - und das Epstein-Problem für Trump! Heute kommt die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktdaten - und das wird wichtig für die Frage, wie die Fed in Sachen Zinsen vorgehen wird