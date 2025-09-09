Zinsen: Heute Revision der Fake-Jobs - und das Epstein-Problem für Trump!

Heute kommt die jährliche Revision der US-Arbeitsmarktdaten - und das wird wichtig für die Frage, wie die Fed in Sachen Zinsen vorgehen wird. Denn je größer die Abwärtsrevision der "Fake-Jobs", desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im September die Zinsen um 0,5% senken wird. Aber morgen und übermorgen kommen mit den Erzeugerpreisen und den Verbraucherpreisen weitere entscheidende Daten für die weitere Entwicklung der Zinsen. Donald Trump hingegen hat nun ein echtes Problem: das "Wall Street Journal" hat Trumps Geburtstagsbuch an Epstein komplett veröffentlicht (dessen Existenz der US-Präsident kategorisch bestritten hatte) - und das könnte für Trump ein echtes Problem werden..

Hinweise aus Video: