Privatpersonen legen täglich im Schnitt 15,5 Kilometer mit dem Auto zurück / Pkw-Fahrleistung privater Haushalte im Jahr 2023 betrug insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer
WIESBADEN (ots) - Das Auto ist das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel in
Deutschland. Insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer legte die Bevölkerung in
privaten Haushalten im Jahr 2023 mit dem Pkw zurück. Rein rechnerisch entsprach
das im Schnitt 15,5 Kilometern täglich pro Kopf, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach Ergebnissen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen mitteilt.
Das können beispielsweise Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen, aber auch
Urlaubsreisen sein. Gegenüber dem Jahr 2022 nahm die von privaten Haushalten mit
dem Auto zurückgelegte Strecke mit +1,2 % leicht zu. Damals hatte sie 466,6
Milliarden Kilometer betragen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit
insgesamt 535,2 Milliarden zurückgelegten Kilometern war die entsprechende
Pkw-Fahrleistung der privaten Haushalte 2023 jedoch 11,8 % geringer.
Fahrleistung privater Haushalte zweieinhalb Mal so hoch wie die der
Gesamtwirtschaft
Deutschland. Insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer legte die Bevölkerung in
privaten Haushalten im Jahr 2023 mit dem Pkw zurück. Rein rechnerisch entsprach
das im Schnitt 15,5 Kilometern täglich pro Kopf, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach Ergebnissen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen mitteilt.
Das können beispielsweise Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen, aber auch
Urlaubsreisen sein. Gegenüber dem Jahr 2022 nahm die von privaten Haushalten mit
dem Auto zurückgelegte Strecke mit +1,2 % leicht zu. Damals hatte sie 466,6
Milliarden Kilometer betragen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit
insgesamt 535,2 Milliarden zurückgelegten Kilometern war die entsprechende
Pkw-Fahrleistung der privaten Haushalte 2023 jedoch 11,8 % geringer.
Fahrleistung privater Haushalte zweieinhalb Mal so hoch wie die der
Gesamtwirtschaft
Mit Kraftfahrzeugen insgesamt legte die Bevölkerung in privaten Haushalten im
Jahr 2023 rund 496,9 Milliarden Kilometer zurück. Dazu gehörten beispielsweise
auch Motorräder und Kleintransporter. Die Gesamtfahrleistung der privaten
Haushalte war damit etwa zweieinhalb Mal so hoch wie die der Gesamtwirtschaft:
Alle Wirtschaftszweige zusammen kamen 2023 auf 188,0 Milliarden Kilometer, die
mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt wurden. Auch in der Gesamtwirtschaft gab es
damit einen leichten Anstieg (+0,9 %) gegenüber dem Jahr 2022 (186,3 Milliarden
Kilometer), das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (201,0 Milliarden Kilometer)
war jedoch ebenfalls nicht erreicht. Demgegenüber ging die Fahrleistung um 6,5 %
zurück und damit weniger deutlich als die Pkw-Fahrleistung der privaten
Haushalte.
Methodische Hinweise:
Die Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen im
Straßenverkehr sind nach dem Inländerkonzept abgegrenzt. Es sind also
Fahrleistungen von in Deutschland ansässigen Privatpersonen und Unternehmen
enthalten, auch wenn diese im Ausland anfallen. Ein typisches Beispiel sind
durch Pkw-Fahrten ins Ausland entstandene Fahrleistungen.
Die vorliegenden Ergebnisse für die Zeitreihe 2006 bis 2023 zu Fahrleistungen
wurden ebenso wie jene zu Energieverbräuchen und Emissionen sowohl im Hinblick
auf die verwendeten Datenquellen als auch einige methodische Aspekte grundlegend
überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden einige in den vergangenen Jahren
veröffentlichte Ergebnisse revidiert. Alle revidierten Ergebnisse sowie
detaillierte Informationen zur Methodik und den Revisionen finden sich im
aktuellen Statistischen Bericht "Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Verkehr
und Umwelt".
Für die Pro-Kopf-Berechnung wurden Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf
Basis des Zensus 2022 verwendet.
Weitere Informationen:
Weitere Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen und
Energieverbräuchen im Straßenverkehr sowie zu CO2-Emissionen und anderen
Luftschadstoffen, bieten die Statistischen Berichte "Umweltökonomische
Gesamtrechnungen - Verkehr und Umwelt" und "Umweltökonomische Gesamtrechnungen -
Luftemissionsrechnung".
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Physische Umweltökonomische Gesamtrechnungen
Telefon: +49 611 75 8855
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6113703
OTS: Statistisches Bundesamt
Jahr 2023 rund 496,9 Milliarden Kilometer zurück. Dazu gehörten beispielsweise
auch Motorräder und Kleintransporter. Die Gesamtfahrleistung der privaten
Haushalte war damit etwa zweieinhalb Mal so hoch wie die der Gesamtwirtschaft:
Alle Wirtschaftszweige zusammen kamen 2023 auf 188,0 Milliarden Kilometer, die
mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt wurden. Auch in der Gesamtwirtschaft gab es
damit einen leichten Anstieg (+0,9 %) gegenüber dem Jahr 2022 (186,3 Milliarden
Kilometer), das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (201,0 Milliarden Kilometer)
war jedoch ebenfalls nicht erreicht. Demgegenüber ging die Fahrleistung um 6,5 %
zurück und damit weniger deutlich als die Pkw-Fahrleistung der privaten
Haushalte.
Methodische Hinweise:
Die Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen im
Straßenverkehr sind nach dem Inländerkonzept abgegrenzt. Es sind also
Fahrleistungen von in Deutschland ansässigen Privatpersonen und Unternehmen
enthalten, auch wenn diese im Ausland anfallen. Ein typisches Beispiel sind
durch Pkw-Fahrten ins Ausland entstandene Fahrleistungen.
Die vorliegenden Ergebnisse für die Zeitreihe 2006 bis 2023 zu Fahrleistungen
wurden ebenso wie jene zu Energieverbräuchen und Emissionen sowohl im Hinblick
auf die verwendeten Datenquellen als auch einige methodische Aspekte grundlegend
überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden einige in den vergangenen Jahren
veröffentlichte Ergebnisse revidiert. Alle revidierten Ergebnisse sowie
detaillierte Informationen zur Methodik und den Revisionen finden sich im
aktuellen Statistischen Bericht "Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Verkehr
und Umwelt".
Für die Pro-Kopf-Berechnung wurden Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf
Basis des Zensus 2022 verwendet.
Weitere Informationen:
Weitere Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen und
Energieverbräuchen im Straßenverkehr sowie zu CO2-Emissionen und anderen
Luftschadstoffen, bieten die Statistischen Berichte "Umweltökonomische
Gesamtrechnungen - Verkehr und Umwelt" und "Umweltökonomische Gesamtrechnungen -
Luftemissionsrechnung".
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Physische Umweltökonomische Gesamtrechnungen
Telefon: +49 611 75 8855
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6113703
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen