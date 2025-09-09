    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Privatpersonen legen täglich im Schnitt 15,5 Kilometer mit dem Auto zurück / Pkw-Fahrleistung privater Haushalte im Jahr 2023 betrug insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer

    WIESBADEN (ots) - Das Auto ist das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel in
    Deutschland. Insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer legte die Bevölkerung in
    privaten Haushalten im Jahr 2023 mit dem Pkw zurück. Rein rechnerisch entsprach
    das im Schnitt 15,5 Kilometern täglich pro Kopf, wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) nach Ergebnissen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen mitteilt.
    Das können beispielsweise Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen, aber auch
    Urlaubsreisen sein. Gegenüber dem Jahr 2022 nahm die von privaten Haushalten mit
    dem Auto zurückgelegte Strecke mit +1,2 % leicht zu. Damals hatte sie 466,6
    Milliarden Kilometer betragen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit
    insgesamt 535,2 Milliarden zurückgelegten Kilometern war die entsprechende
    Pkw-Fahrleistung der privaten Haushalte 2023 jedoch 11,8 % geringer.

    Fahrleistung privater Haushalte zweieinhalb Mal so hoch wie die der
    Gesamtwirtschaft

    Mit Kraftfahrzeugen insgesamt legte die Bevölkerung in privaten Haushalten im
    Jahr 2023 rund 496,9 Milliarden Kilometer zurück. Dazu gehörten beispielsweise
    auch Motorräder und Kleintransporter. Die Gesamtfahrleistung der privaten
    Haushalte war damit etwa zweieinhalb Mal so hoch wie die der Gesamtwirtschaft:
    Alle Wirtschaftszweige zusammen kamen 2023 auf 188,0 Milliarden Kilometer, die
    mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt wurden. Auch in der Gesamtwirtschaft gab es
    damit einen leichten Anstieg (+0,9 %) gegenüber dem Jahr 2022 (186,3 Milliarden
    Kilometer), das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (201,0 Milliarden Kilometer)
    war jedoch ebenfalls nicht erreicht. Demgegenüber ging die Fahrleistung um 6,5 %
    zurück und damit weniger deutlich als die Pkw-Fahrleistung der privaten
    Haushalte.

    Methodische Hinweise:

    Die Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen im
    Straßenverkehr sind nach dem Inländerkonzept abgegrenzt. Es sind also
    Fahrleistungen von in Deutschland ansässigen Privatpersonen und Unternehmen
    enthalten, auch wenn diese im Ausland anfallen. Ein typisches Beispiel sind
    durch Pkw-Fahrten ins Ausland entstandene Fahrleistungen.

    Die vorliegenden Ergebnisse für die Zeitreihe 2006 bis 2023 zu Fahrleistungen
    wurden ebenso wie jene zu Energieverbräuchen und Emissionen sowohl im Hinblick
    auf die verwendeten Datenquellen als auch einige methodische Aspekte grundlegend
    überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden einige in den vergangenen Jahren
    veröffentlichte Ergebnisse revidiert. Alle revidierten Ergebnisse sowie
    detaillierte Informationen zur Methodik und den Revisionen finden sich im
    aktuellen Statistischen Bericht "Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Verkehr
    und Umwelt".

    Für die Pro-Kopf-Berechnung wurden Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf
    Basis des Zensus 2022 verwendet.

    Weitere Informationen:

    Weitere Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen und
    Energieverbräuchen im Straßenverkehr sowie zu CO2-Emissionen und anderen
    Luftschadstoffen, bieten die Statistischen Berichte "Umweltökonomische
    Gesamtrechnungen - Verkehr und Umwelt" und "Umweltökonomische Gesamtrechnungen -
    Luftemissionsrechnung".

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Physische Umweltökonomische Gesamtrechnungen
    Telefon: +49 611 75 8855
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6113703
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Privatpersonen legen täglich im Schnitt 15,5 Kilometer mit dem Auto zurück / Pkw-Fahrleistung privater Haushalte im Jahr 2023 betrug insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer Das Auto ist das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel in Deutschland. Insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer legte die Bevölkerung in privaten Haushalten im Jahr 2023 mit dem Pkw zurück. Rein rechnerisch entsprach das im Schnitt 15,5 Kilometern …