Privatpersonen legen täglich im Schnitt 15,5 Kilometer mit dem Auto zurück / Pkw-Fahrleistung privater Haushalte im Jahr 2023 betrug insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer

WIESBADEN (ots) - Das Auto ist das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel in

Deutschland. Insgesamt 472,2 Milliarden Kilometer legte die Bevölkerung in

privaten Haushalten im Jahr 2023 mit dem Pkw zurück. Rein rechnerisch entsprach

das im Schnitt 15,5 Kilometern täglich pro Kopf, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach Ergebnissen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen mitteilt.

Das können beispielsweise Fahrten zur Arbeit oder zum Einkaufen, aber auch

Urlaubsreisen sein. Gegenüber dem Jahr 2022 nahm die von privaten Haushalten mit

dem Auto zurückgelegte Strecke mit +1,2 % leicht zu. Damals hatte sie 466,6

Milliarden Kilometer betragen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 mit

insgesamt 535,2 Milliarden zurückgelegten Kilometern war die entsprechende

Pkw-Fahrleistung der privaten Haushalte 2023 jedoch 11,8 % geringer.



Fahrleistung privater Haushalte zweieinhalb Mal so hoch wie die der

Gesamtwirtschaft





Mit Kraftfahrzeugen insgesamt legte die Bevölkerung in privaten Haushalten im

Jahr 2023 rund 496,9 Milliarden Kilometer zurück. Dazu gehörten beispielsweise

auch Motorräder und Kleintransporter. Die Gesamtfahrleistung der privaten

Haushalte war damit etwa zweieinhalb Mal so hoch wie die der Gesamtwirtschaft:

Alle Wirtschaftszweige zusammen kamen 2023 auf 188,0 Milliarden Kilometer, die

mit Kraftfahrzeugen zurückgelegt wurden. Auch in der Gesamtwirtschaft gab es

damit einen leichten Anstieg (+0,9 %) gegenüber dem Jahr 2022 (186,3 Milliarden

Kilometer), das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (201,0 Milliarden Kilometer)

war jedoch ebenfalls nicht erreicht. Demgegenüber ging die Fahrleistung um 6,5 %

zurück und damit weniger deutlich als die Pkw-Fahrleistung der privaten

Haushalte.



Methodische Hinweise:



Die Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen im

Straßenverkehr sind nach dem Inländerkonzept abgegrenzt. Es sind also

Fahrleistungen von in Deutschland ansässigen Privatpersonen und Unternehmen

enthalten, auch wenn diese im Ausland anfallen. Ein typisches Beispiel sind

durch Pkw-Fahrten ins Ausland entstandene Fahrleistungen.



Die vorliegenden Ergebnisse für die Zeitreihe 2006 bis 2023 zu Fahrleistungen

wurden ebenso wie jene zu Energieverbräuchen und Emissionen sowohl im Hinblick

auf die verwendeten Datenquellen als auch einige methodische Aspekte grundlegend

überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurden einige in den vergangenen Jahren

veröffentlichte Ergebnisse revidiert. Alle revidierten Ergebnisse sowie

detaillierte Informationen zur Methodik und den Revisionen finden sich im

aktuellen Statistischen Bericht "Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Verkehr

und Umwelt".



Für die Pro-Kopf-Berechnung wurden Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf

Basis des Zensus 2022 verwendet.



Weitere Informationen:



Weitere Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen zu Fahrleistungen und

Energieverbräuchen im Straßenverkehr sowie zu CO2-Emissionen und anderen

Luftschadstoffen, bieten die Statistischen Berichte "Umweltökonomische

Gesamtrechnungen - Verkehr und Umwelt" und "Umweltökonomische Gesamtrechnungen -

Luftemissionsrechnung".



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



