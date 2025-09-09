Keine pauschale Anerkennung von US-Fahrzeuggenehmigungen

Berlin (ots) - TÜV-Verband begrüßt Zusammenarbeit zwischen EU und USA bei

Standards. Fahrzeuggenehmigungen dürfen aber nicht pauschal anerkannt werden.

EU-Gesetze bleiben entscheidend. Europäisches Umwelt- und Sicherheitsniveau muss

erhalten bleiben.



Der TÜV-Verband begrüßt eine vertiefte Zusammenarbeit bei der Entwicklung von

Fahrzeugstandards zwischen den USA und der EU, warnt aber gleichzeitig vor einer

pauschalen gegenseitigen Anerkennung von Fahrzeuggenehmigungen. Das sei auch

rechtlich ausgeschlossen. Beide Seiten haben in einem neuen Handels- und

Investitionsabkommen vereinbart, dass sie im Automobilsektor die Standards des

jeweils anderen "akzeptieren und gegenseitig anerkennen" wollen. "Die geplante

engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Standards ist ein

positives Signal für die Vertiefung des transatlantischen Marktes", sagt Richard

Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband.

"Einheitliche Normen und Standards können dazu beitragen, Innovationen zu

fördern, Handelshemmnisse abzubauen und den Wettbewerb zu erleichtern."





Keine automatische Anerkennung von Fahrzeuggenehmigungen



Nach Auffassung des TÜV-Verbands führt das Zollabkommen - das sogenannte Mutual

Recognition Agreement (MRA) - aber nicht dazu, dass Fahrzeuggenehmigungen aus

den USA ohne weiteres in Europa übernommen werden. "In den USA und der EU gibt

es deutliche Unterschiede bei der Genehmigung neuer Fahrzeugtypen", sagt

Goebelt. "In Europa müssen Fahrzeuge beispielsweise strenge Vorgaben zum Schutz

von Fußgängern erfüllen, während in den USA Überschlagprüfungen im Vordergrund

stehen. Dadurch entstehen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, die nicht

ohne Weiteres vereinbar sind." Der Tesla Cybertruck zum Beispiel ist nach

Einschätzung von Experten wegen seiner kantigen Form und seiner steifen

Stahlkonstruktion in der EU nicht zulassungsfähig. Darüber hinaus könnte er

aufgrund seines hohen Gewichts von mindestens 3 Tonnen bei voller Beladung nur

mit einem Lkw-Führerschein gefahren werden, der ab 3,5 Tonnen gültig ist.



Europäische Zulassungsvorschriften bleiben verbindlich



Damit US-Fahrzeuge ohne EU-Typgenehmigung automatisch zugelassen werden könnten,

wäre eine ausdrückliche Entscheidung des europäischen Gesetzgebers notwendig.

Grundlage für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen in Europa bleibt die

EU-Verordnung 2018/858 zur Typgenehmigung, ergänzt durch die General Safety

Verordnung. Dieses Regelwerk sieht keine automatische Übernahme ausländischer

Standards vor. Nur in Einzelfällen können US-Vorgaben im Rahmen einer

Einzelgenehmigung berücksichtigt werden, dann allerdings unter strengeren

Prüfungen. "Eine automatische Anerkennung von US-Regeln, insbesondere für

serienmäßig hergestellte Fahrzeuge, ist damit rechtlich ausgeschlossen", sagt

Goebelt. "Die hohen europäischen Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz

müssen bestehen bleiben."



Eine Kurzstellungnahme mit weiteren Informationen ist hier abrufbar:

https://ots.de/KFJcwl



