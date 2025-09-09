Zollabkommen
Keine pauschale Anerkennung von US-Fahrzeuggenehmigungen
Berlin (ots) - TÜV-Verband begrüßt Zusammenarbeit zwischen EU und USA bei
Standards. Fahrzeuggenehmigungen dürfen aber nicht pauschal anerkannt werden.
EU-Gesetze bleiben entscheidend. Europäisches Umwelt- und Sicherheitsniveau muss
erhalten bleiben.
Der TÜV-Verband begrüßt eine vertiefte Zusammenarbeit bei der Entwicklung von
Fahrzeugstandards zwischen den USA und der EU, warnt aber gleichzeitig vor einer
pauschalen gegenseitigen Anerkennung von Fahrzeuggenehmigungen. Das sei auch
rechtlich ausgeschlossen. Beide Seiten haben in einem neuen Handels- und
Investitionsabkommen vereinbart, dass sie im Automobilsektor die Standards des
jeweils anderen "akzeptieren und gegenseitig anerkennen" wollen. "Die geplante
engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Standards ist ein
positives Signal für die Vertiefung des transatlantischen Marktes", sagt Richard
Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband.
"Einheitliche Normen und Standards können dazu beitragen, Innovationen zu
fördern, Handelshemmnisse abzubauen und den Wettbewerb zu erleichtern."
Standards. Fahrzeuggenehmigungen dürfen aber nicht pauschal anerkannt werden.
EU-Gesetze bleiben entscheidend. Europäisches Umwelt- und Sicherheitsniveau muss
erhalten bleiben.
Der TÜV-Verband begrüßt eine vertiefte Zusammenarbeit bei der Entwicklung von
Fahrzeugstandards zwischen den USA und der EU, warnt aber gleichzeitig vor einer
pauschalen gegenseitigen Anerkennung von Fahrzeuggenehmigungen. Das sei auch
rechtlich ausgeschlossen. Beide Seiten haben in einem neuen Handels- und
Investitionsabkommen vereinbart, dass sie im Automobilsektor die Standards des
jeweils anderen "akzeptieren und gegenseitig anerkennen" wollen. "Die geplante
engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Standards ist ein
positives Signal für die Vertiefung des transatlantischen Marktes", sagt Richard
Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband.
"Einheitliche Normen und Standards können dazu beitragen, Innovationen zu
fördern, Handelshemmnisse abzubauen und den Wettbewerb zu erleichtern."
Keine automatische Anerkennung von Fahrzeuggenehmigungen
Nach Auffassung des TÜV-Verbands führt das Zollabkommen - das sogenannte Mutual
Recognition Agreement (MRA) - aber nicht dazu, dass Fahrzeuggenehmigungen aus
den USA ohne weiteres in Europa übernommen werden. "In den USA und der EU gibt
es deutliche Unterschiede bei der Genehmigung neuer Fahrzeugtypen", sagt
Goebelt. "In Europa müssen Fahrzeuge beispielsweise strenge Vorgaben zum Schutz
von Fußgängern erfüllen, während in den USA Überschlagprüfungen im Vordergrund
stehen. Dadurch entstehen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, die nicht
ohne Weiteres vereinbar sind." Der Tesla Cybertruck zum Beispiel ist nach
Einschätzung von Experten wegen seiner kantigen Form und seiner steifen
Stahlkonstruktion in der EU nicht zulassungsfähig. Darüber hinaus könnte er
aufgrund seines hohen Gewichts von mindestens 3 Tonnen bei voller Beladung nur
mit einem Lkw-Führerschein gefahren werden, der ab 3,5 Tonnen gültig ist.
Europäische Zulassungsvorschriften bleiben verbindlich
Damit US-Fahrzeuge ohne EU-Typgenehmigung automatisch zugelassen werden könnten,
wäre eine ausdrückliche Entscheidung des europäischen Gesetzgebers notwendig.
Grundlage für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen in Europa bleibt die
EU-Verordnung 2018/858 zur Typgenehmigung, ergänzt durch die General Safety
Verordnung. Dieses Regelwerk sieht keine automatische Übernahme ausländischer
Standards vor. Nur in Einzelfällen können US-Vorgaben im Rahmen einer
Einzelgenehmigung berücksichtigt werden, dann allerdings unter strengeren
Prüfungen. "Eine automatische Anerkennung von US-Regeln, insbesondere für
serienmäßig hergestellte Fahrzeuge, ist damit rechtlich ausgeschlossen", sagt
Goebelt. "Die hohen europäischen Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz
müssen bestehen bleiben."
Eine Kurzstellungnahme mit weiteren Informationen ist hier abrufbar:
https://ots.de/KFJcwl
Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen
Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch
unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit
sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen
ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und
qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen
Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere
Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit
Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.
Pressekontakt:
Maurice Shahd
Pressesprecher
TÜV-Verband e. V.
Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin
030 760095-320, mailto:presse@tuev-verband.de
http://www.tuev-verband.de | http://www.linkedin.com/company/tuevverband |
http://www.x.com/tuevverband
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/6113704
OTS: TÜV-Verband e. V.
Nach Auffassung des TÜV-Verbands führt das Zollabkommen - das sogenannte Mutual
Recognition Agreement (MRA) - aber nicht dazu, dass Fahrzeuggenehmigungen aus
den USA ohne weiteres in Europa übernommen werden. "In den USA und der EU gibt
es deutliche Unterschiede bei der Genehmigung neuer Fahrzeugtypen", sagt
Goebelt. "In Europa müssen Fahrzeuge beispielsweise strenge Vorgaben zum Schutz
von Fußgängern erfüllen, während in den USA Überschlagprüfungen im Vordergrund
stehen. Dadurch entstehen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, die nicht
ohne Weiteres vereinbar sind." Der Tesla Cybertruck zum Beispiel ist nach
Einschätzung von Experten wegen seiner kantigen Form und seiner steifen
Stahlkonstruktion in der EU nicht zulassungsfähig. Darüber hinaus könnte er
aufgrund seines hohen Gewichts von mindestens 3 Tonnen bei voller Beladung nur
mit einem Lkw-Führerschein gefahren werden, der ab 3,5 Tonnen gültig ist.
Europäische Zulassungsvorschriften bleiben verbindlich
Damit US-Fahrzeuge ohne EU-Typgenehmigung automatisch zugelassen werden könnten,
wäre eine ausdrückliche Entscheidung des europäischen Gesetzgebers notwendig.
Grundlage für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen in Europa bleibt die
EU-Verordnung 2018/858 zur Typgenehmigung, ergänzt durch die General Safety
Verordnung. Dieses Regelwerk sieht keine automatische Übernahme ausländischer
Standards vor. Nur in Einzelfällen können US-Vorgaben im Rahmen einer
Einzelgenehmigung berücksichtigt werden, dann allerdings unter strengeren
Prüfungen. "Eine automatische Anerkennung von US-Regeln, insbesondere für
serienmäßig hergestellte Fahrzeuge, ist damit rechtlich ausgeschlossen", sagt
Goebelt. "Die hohen europäischen Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz
müssen bestehen bleiben."
Eine Kurzstellungnahme mit weiteren Informationen ist hier abrufbar:
https://ots.de/KFJcwl
Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen
Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch
unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit
sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen
ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und
qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen
Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere
Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit
Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.
Pressekontakt:
Maurice Shahd
Pressesprecher
TÜV-Verband e. V.
Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin
030 760095-320, mailto:presse@tuev-verband.de
http://www.tuev-verband.de | http://www.linkedin.com/company/tuevverband |
http://www.x.com/tuevverband
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65031/6113704
OTS: TÜV-Verband e. V.
Autor folgen