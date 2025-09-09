    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Keine pauschale Anerkennung von US-Fahrzeuggenehmigungen

    Berlin (ots) - TÜV-Verband begrüßt Zusammenarbeit zwischen EU und USA bei
    Standards. Fahrzeuggenehmigungen dürfen aber nicht pauschal anerkannt werden.
    EU-Gesetze bleiben entscheidend. Europäisches Umwelt- und Sicherheitsniveau muss
    erhalten bleiben.

    Der TÜV-Verband begrüßt eine vertiefte Zusammenarbeit bei der Entwicklung von
    Fahrzeugstandards zwischen den USA und der EU, warnt aber gleichzeitig vor einer
    pauschalen gegenseitigen Anerkennung von Fahrzeuggenehmigungen. Das sei auch
    rechtlich ausgeschlossen. Beide Seiten haben in einem neuen Handels- und
    Investitionsabkommen vereinbart, dass sie im Automobilsektor die Standards des
    jeweils anderen "akzeptieren und gegenseitig anerkennen" wollen. "Die geplante
    engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Standards ist ein
    positives Signal für die Vertiefung des transatlantischen Marktes", sagt Richard
    Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug und Mobilität beim TÜV-Verband.
    "Einheitliche Normen und Standards können dazu beitragen, Innovationen zu
    fördern, Handelshemmnisse abzubauen und den Wettbewerb zu erleichtern."

    Keine automatische Anerkennung von Fahrzeuggenehmigungen

    Nach Auffassung des TÜV-Verbands führt das Zollabkommen - das sogenannte Mutual
    Recognition Agreement (MRA) - aber nicht dazu, dass Fahrzeuggenehmigungen aus
    den USA ohne weiteres in Europa übernommen werden. "In den USA und der EU gibt
    es deutliche Unterschiede bei der Genehmigung neuer Fahrzeugtypen", sagt
    Goebelt. "In Europa müssen Fahrzeuge beispielsweise strenge Vorgaben zum Schutz
    von Fußgängern erfüllen, während in den USA Überschlagprüfungen im Vordergrund
    stehen. Dadurch entstehen unterschiedliche Sicherheitsanforderungen, die nicht
    ohne Weiteres vereinbar sind." Der Tesla Cybertruck zum Beispiel ist nach
    Einschätzung von Experten wegen seiner kantigen Form und seiner steifen
    Stahlkonstruktion in der EU nicht zulassungsfähig. Darüber hinaus könnte er
    aufgrund seines hohen Gewichts von mindestens 3 Tonnen bei voller Beladung nur
    mit einem Lkw-Führerschein gefahren werden, der ab 3,5 Tonnen gültig ist.

    Europäische Zulassungsvorschriften bleiben verbindlich

    Damit US-Fahrzeuge ohne EU-Typgenehmigung automatisch zugelassen werden könnten,
    wäre eine ausdrückliche Entscheidung des europäischen Gesetzgebers notwendig.
    Grundlage für das Inverkehrbringen von Fahrzeugen in Europa bleibt die
    EU-Verordnung 2018/858 zur Typgenehmigung, ergänzt durch die General Safety
    Verordnung. Dieses Regelwerk sieht keine automatische Übernahme ausländischer
    Standards vor. Nur in Einzelfällen können US-Vorgaben im Rahmen einer
    Einzelgenehmigung berücksichtigt werden, dann allerdings unter strengeren
    Prüfungen. "Eine automatische Anerkennung von US-Regeln, insbesondere für
    serienmäßig hergestellte Fahrzeuge, ist damit rechtlich ausgeschlossen", sagt
    Goebelt. "Die hohen europäischen Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz
    müssen bestehen bleiben."

    Eine Kurzstellungnahme mit weiteren Informationen ist hier abrufbar:
    https://ots.de/KFJcwl

    Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen
    Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch
    unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit
    sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen
    ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und
    qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen
    Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere
    Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit
    Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

