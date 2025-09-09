KNDS tritt gegen Rheinmetall an – Mega-IPO rückt näher

Das 2015 gegründete Gemeinschaftsunternehmen von KMW und dem französischen Staatskonzern Nexter ist wie Airbus in einer niederländischen Holding strukturiert – eine Konstruktion, die bislang eine vollständige Integration verhindert. KMW produziert unter anderem den Kampfpanzer Leopard 2, den Puma und den Boxer, während Nexter den Leclerc herstellt. Kooperationen gibt es vor allem mit Rheinmetall, das Türme und Kanonen zuliefert.

Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS, Muttergesellschaft des Leopard-Herstellers Krauss-Maffei Wegmann (KMW), prüft einen Börsengang im Jahr 2026. "Ein solcher Schritt ist für 2026 realistisch", sagte Konzernchef Jean-Paul Alary am Montag in Amsterdam. Über die endgültige Entscheidung sollen die Anteilseigner in den kommenden Monaten befinden. "Wenn die Entscheidung fällt, sind wir bereit", so Alary. Mit KNDS würde einer der größten europäischen Rüstungskonzerne an den Kapitalmarkt gehen.

Hinter den Kulissen gibt es Spannungen. Die deutsche Eigentümerfamilie drängt angesichts der Kursrallye von Rheinmetall auf einen Börsengang, während die französische Seite zurückhaltender agiert. Zudem muss ein Nachfolger für den Verwaltungsratschef gefunden werden, nachdem Wolfgang Buechele im Juni zurückgetreten war. Spekulationen über Tom Enders wollte Alary nicht kommentieren.

Strategisch will KNDS wachsen und denkt über Akquisitionen sowie eine stärkere Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie nach. Möglich sei auch die Aufnahme neuer Investoren, wobei deutsche und französische Aktionäre gleichberechtigt bleiben sollen. Laut Finanzkreisen könnten beide Seiten jeweils 12,5 Prozent der Anteile an die Börse bringen. Ob die Bundesregierung selbst einsteigt, ließ Alary offen.

Operativ profitiert KNDS vom Aufrüstungsboom nach Russlands Angriff auf die Ukraine. 2024 lag der Umsatz bei 3,8 Milliarden Euro, der Auftragsbestand bei 23,5 Milliarden Euro. Die Mitarbeiterzahl wuchs in drei Jahren um 40 Prozent auf über 11.500. In Deutschland soll die Produktion bis 2028 um 60 Prozent steigen, unter anderem durch ein neu erworbenes Werk in Görlitz. "Wir brauchen zusätzliche Partner", betonte Alary mit Blick auf mögliche Zulieferungen aus der Autoindustrie.

Als Zukunftsprojekt gilt das "Main Ground Combat System" (MGCS), ein deutsch-französisches Panzer- und Drohnensystem, das Leopard und Leclerc ablösen soll. Doch die Entwicklung stockt: Statt 2035 wird nun frühestens nach 2040 mit einer Einführung gerechnet.

