    Deutsche Anleihen

    Kursgewinne - Frankreich-Turbulenzen bewegen kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legen leicht zu, Rendite fällt.
    • Politische Turbulenzen in Frankreich kaum spürbar.
    • Hohe Schulden und Defizite belasten französische Anleihen.
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Frankreich-Turbulenzen bewegen kaum
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Die politischen Turbulenzen in Frankreich bewegten den Anleihemarkt kaum. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,66 Prozent.

    Nach dem Sturz der Regierung sucht Frankreich einen neuen Premierminister. Präsident Emmanuel Macron will heute den gescheiterten Premier François Bayrou empfangen, um den Rücktritt von dessen Minderheitsregierung anzunehmen, wie es aus dem Élysée-Palast hieß. Die Kurse französischer Staatsanleihen reagierten auf die Abwahl von Bayrou durch die Nationalversammlung kaum, da die Entscheidung so erwartet wurde.

    Die Renditen französischer Staatsanleihen hatten angesichts der politischen Unsicherheit bereits im Vorfeld zugelegt. Mittlerweile liegt die Rendite zehnjähriger französischer Anleihen über dem Niveau von entsprechenden griechischer Anleihen.

    "Die hohen Schuldenstände in Kombination mit den hohen laufenden Haushaltsdefiziten und der Unfähigkeit einen Richtungswechsel bei den zu hohen Ausgaben herbeizuführen, stellen keine Grundlage für eine nachhaltige Entspannung in den Risikoaufschlägen dar", kommentierte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DekaBank. Er rechne mit einem moderaten Anstieg der Renditen über einen längeren Zeitraum hinweg. "Interessant ist, dass Bundesanleihen, die stets als sicherer Hafen galten, von der Unsicherheit in Frankreich nicht profitieren konnten."/jsl/jkr/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
