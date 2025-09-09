Deutsche Industrie gibt weniger Geld für B2B-Marketing aus

Augsburg (ots) - +++ Bundesverband legt "B2B-Marketing-Budgets 2025" vor +++

Wirtschaftslage setzt Marketing-Budgets unter Druck +++ Etats sinken im Schnitt

um 3,1 % zum Vorjahr



Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat seine neue Studie

"B2B-Marketing-Budgets 2025" vorgestellt. Die jährliche Erhebung zeigt zum

ersten Mal seit fünf Jahren einen Rückgang der Marketing-Budgets. Im

Durchschnitt sanken die Mittel um 3,1 Prozent im Vergleich zu 2024, während

externe Kosten weiter steigen. Für die Befragten rückt die Effizienz von

Maßnahmen - und ihre strategische Priorisierung - stärker in den Mittelpunkt.





Während sich die Marketingleiter vor allem auf die Generierung von Leads,

Website, Marketing-Automation sowie Marke und deren Positionierung fokussieren,

fließt der Löwenanteil der externen Ausgaben weiter in Messepräsenzen und

Kundenevents. "Die Priorisierung zeigt: Persönlicher Austausch und digitale

Präsenz sind nach wie vor die stabilen Säulen im B2B-Marketing", sagt Ramona

Kaden, Geschäftsführerin des bvik. Doch die Wirtschaftslage setzt die

Marketing-Etats in vielen Industrieunternehmen unter Druck.



Externe Kosten steigen



87 Prozent der Befragten berichten über deutliche Preissteigerungen beim Einkauf

von Dienstleistungen, im Schnitt um 17 Prozent. Diese Entwicklung verschärft die

ohnehin angespannte Budgetsituation und minimiert die Handlungsspielräume. Auch

der Blick in die Zukunft fällt verhaltener aus als bislang: Für die kommenden

drei Jahre erwarten nur 27 Prozent der Befragten steigende Budgets für externe

Beauftragungen.



Klare Prioritäten in der Mittelverteilung



Trotz knapperer Ressourcen bleibt die Verteilung beim bekannten Muster. Wie in

den Vorjahren beanspruchen Messen, externe Veranstaltungen und Kundenevents den

größten Anteil der Budgets mit knapp 40 Prozent. Auf den nächsten Plätzen folgen

Paid Media und die Unternehmens-Website.



Außerdem investieren Unternehmen in den Aufbau von Kompetenzen, insbesondere im

Bereich Marketing-Automation. bvik-Geschäftsführerin Ramona Kaden verdeutlicht:

"Die Studie zeigt, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im B2B-Marketing

unverzichtbar sind."



