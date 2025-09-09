    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutsche Industrie gibt weniger Geld für B2B-Marketing aus

    Augsburg (ots) - +++ Bundesverband legt "B2B-Marketing-Budgets 2025" vor +++
    Wirtschaftslage setzt Marketing-Budgets unter Druck +++ Etats sinken im Schnitt
    um 3,1 % zum Vorjahr

    Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) hat seine neue Studie
    "B2B-Marketing-Budgets 2025" vorgestellt. Die jährliche Erhebung zeigt zum
    ersten Mal seit fünf Jahren einen Rückgang der Marketing-Budgets. Im
    Durchschnitt sanken die Mittel um 3,1 Prozent im Vergleich zu 2024, während
    externe Kosten weiter steigen. Für die Befragten rückt die Effizienz von
    Maßnahmen - und ihre strategische Priorisierung - stärker in den Mittelpunkt.

    Während sich die Marketingleiter vor allem auf die Generierung von Leads,
    Website, Marketing-Automation sowie Marke und deren Positionierung fokussieren,
    fließt der Löwenanteil der externen Ausgaben weiter in Messepräsenzen und
    Kundenevents. "Die Priorisierung zeigt: Persönlicher Austausch und digitale
    Präsenz sind nach wie vor die stabilen Säulen im B2B-Marketing", sagt Ramona
    Kaden, Geschäftsführerin des bvik. Doch die Wirtschaftslage setzt die
    Marketing-Etats in vielen Industrieunternehmen unter Druck.

    Externe Kosten steigen

    87 Prozent der Befragten berichten über deutliche Preissteigerungen beim Einkauf
    von Dienstleistungen, im Schnitt um 17 Prozent. Diese Entwicklung verschärft die
    ohnehin angespannte Budgetsituation und minimiert die Handlungsspielräume. Auch
    der Blick in die Zukunft fällt verhaltener aus als bislang: Für die kommenden
    drei Jahre erwarten nur 27 Prozent der Befragten steigende Budgets für externe
    Beauftragungen.

    Klare Prioritäten in der Mittelverteilung

    Trotz knapperer Ressourcen bleibt die Verteilung beim bekannten Muster. Wie in
    den Vorjahren beanspruchen Messen, externe Veranstaltungen und Kundenevents den
    größten Anteil der Budgets mit knapp 40 Prozent. Auf den nächsten Plätzen folgen
    Paid Media und die Unternehmens-Website.

    Außerdem investieren Unternehmen in den Aufbau von Kompetenzen, insbesondere im
    Bereich Marketing-Automation. bvik-Geschäftsführerin Ramona Kaden verdeutlicht:
    "Die Studie zeigt, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im B2B-Marketing
    unverzichtbar sind."

    Pressetext in voller Länge
    (https://bvik.org/presse/pressemeldungen/b2b-marketing-budgets-2025/)

    Management-Summary: bvik-Studie "B2B-Marketing-Budgets 2025"
    (https://ots.de/kdy8Uc)

    Bildmaterial zur Pressemitteilung (https://portal.bvik.org/Share/1yWqgtlVpn)

    Die Bilder sind kostenfrei für redaktionelle Zwecke verwendbar unter Angabe der
    Quelle.

    Bild 1 : Ramona Kaden, Geschäftsführerin - Quelle: bvik

    Bild 2 : Key Visual der Studie "B2B-Marketing-Budgets 2025" - Quelle: bvik

    Bild 3 : Chart "Prio-1-Themen im Marketing 2025" - Quelle: bvik

    Bundesverband Industrie Kommunikation e.V.

    Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik), der Industrie-Verband für
    Kommunikation & Marketing, wurde 2010 gegründet und ist eine unabhängige
    Organisation für Marketing-Verantwortliche der Industrie und Profis der
    B2B-Kommunikationsbranche. Der Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, die
    Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und Kommunikationsdienstleistern zu
    fördern, zu verbessern und zu professionalisieren. Er bietet seinen Mitgliedern
    eine Plattform für Austausch, Wissensvermittlung und Dialog. Pressematerialien
    des bvik finden Sie unter https://bvik.org/presse/ .

    Pressekontakt:

    Bundesverband Industrie Kommunikation e.V.
    Tanja Auernhamer
    Tel. 0821 999 764 81
    E-Mail: mailto:tanja.auernhamer@bvik.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109860/6113710
    OTS: Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik)




