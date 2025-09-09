    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel - Tirol

    Kitzbühel (ots) - DP World Tour erstmals 2026 in Tirol

    Nach der erfolgreichen Premiere 2025 im SalzburgerLand im GC Altentann, bei der
    sich der Deutsche Nicolai von Dellingshausen als erster Sieger verewigte,
    wandert das größte Golf-Event Österreichs nun planmäßig weiter nach Tirol.

    Von 28. bis 31. Mai 2026 macht die DP World Tour mit den Austrian Alpine Open
    presented by Kitzbühel - Tirol Station am traditionsreichen Golfplatz
    Kitzbühel-Schwarzsee-Reith. Bereits in den ersten Trainingstagen ab 25. Mai 2026
    stimmen sich die Spitzenspieler auf das prestigeträchtige Turnier ein. Auch die
    Tiroler Golfjugend wird aktiv in das Rahmenprogramm eingebunden. Beim
    ProAm-Turnier am 27. Mai 2026 eröffnen die Stars des europäischen Golfsports
    gemeinsam mit Amateuren das Event.

    Rechtzeitig vor dem großen Highlight zeigt sich der Golfplatz
    Kitzbühel-Schwarzsee-Reith in seiner schönsten Form: Mit sieben neuen
    Abschlägen, die schon jetzt Lust auf große Turniermomente machen, dazu frisch
    modellierte Bunkerbereiche und eine innovative Übungsanlage wird der Golfplatz
    den hohen Anforderungen der DP World Tour gerecht - und bietet somit auch
    zukünftig Greenfee-Gästen und Mitgliedern ein außergewöhnliches Erlebnis.

    Mit der Rückkehr des größten heimischen Golf-Events nach Österreich setzt
    Kitzbühel seinen Anspruch als legendärste Sportstadt der Alpen eindrucksvoll
    fort: Neben den weltweit bekannten Hahnenkamm-Rennen, dem Tennis-Highlight - den
    Generali Open - und zahlreichen weiteren Top-Veranstaltungen wird nun auch der
    internationale Golfsport im Herzen Tirols auf höchstem Niveau zelebriert.

    In Tirol laden mehr als 20 Golfclubs - darunter 16 Partneranlagen von "Golf
    Tirol" - in die schönsten Regionen des Landes ein. Gepflegte Fairways in
    abwechslungsreichen alpinen Landschaften bieten alles, was das Golferherz
    begehrt: von sanften Plätzen im Talboden bis hin zu sportlich herausfordernden
    Alpin-Courses, die sich vom Arlberg über das Zillertal bis zu den Kitzbüheler
    Alpen und zur Zugspitze erstrecken. Die Golf Tirol Card eröffnet Zugang zu 16
    erstklassigen Golfanlagen im Herzen der Alpen. Ob entspannte 9-Loch-Runden im
    Tal oder herausfordernde 18-Loch-Plätze in Höhenlage - mit der Karte genießen
    Golfer die ganze Vielfalt Tirols.

    Ben Cowen, Chief Tournament and Operations Officer der DP World Tour

    "Wir freuen uns sehr, dass die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel
    - Tirol auf den herrlich gelegenen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith
    zurückkehren. Österreich hat uns im Laufe der Geschichte der DP World Tour
    einige magische Momente beschert - insbesondere zu Beginn dieses Jahres, als wir
    Zeugen von Nicolai von Dellingshausens erstem Titelgewinn auf der DP World Tour
