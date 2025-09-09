Kitzbühel (ots) - DP World Tour erstmals 2026 in Tirol



Nach der erfolgreichen Premiere 2025 im SalzburgerLand im GC Altentann, bei der

sich der Deutsche Nicolai von Dellingshausen als erster Sieger verewigte,

wandert das größte Golf-Event Österreichs nun planmäßig weiter nach Tirol.



Von 28. bis 31. Mai 2026 macht die DP World Tour mit den Austrian Alpine Open

presented by Kitzbühel - Tirol Station am traditionsreichen Golfplatz

Kitzbühel-Schwarzsee-Reith. Bereits in den ersten Trainingstagen ab 25. Mai 2026

stimmen sich die Spitzenspieler auf das prestigeträchtige Turnier ein. Auch die

Tiroler Golfjugend wird aktiv in das Rahmenprogramm eingebunden. Beim

ProAm-Turnier am 27. Mai 2026 eröffnen die Stars des europäischen Golfsports

gemeinsam mit Amateuren das Event.





Rechtzeitig vor dem großen Highlight zeigt sich der GolfplatzKitzbühel-Schwarzsee-Reith in seiner schönsten Form: Mit sieben neuenAbschlägen, die schon jetzt Lust auf große Turniermomente machen, dazu frischmodellierte Bunkerbereiche und eine innovative Übungsanlage wird der Golfplatzden hohen Anforderungen der DP World Tour gerecht - und bietet somit auchzukünftig Greenfee-Gästen und Mitgliedern ein außergewöhnliches Erlebnis.Mit der Rückkehr des größten heimischen Golf-Events nach Österreich setztKitzbühel seinen Anspruch als legendärste Sportstadt der Alpen eindrucksvollfort: Neben den weltweit bekannten Hahnenkamm-Rennen, dem Tennis-Highlight - denGenerali Open - und zahlreichen weiteren Top-Veranstaltungen wird nun auch derinternationale Golfsport im Herzen Tirols auf höchstem Niveau zelebriert.In Tirol laden mehr als 20 Golfclubs - darunter 16 Partneranlagen von "GolfTirol" - in die schönsten Regionen des Landes ein. Gepflegte Fairways inabwechslungsreichen alpinen Landschaften bieten alles, was das Golferherzbegehrt: von sanften Plätzen im Talboden bis hin zu sportlich herausforderndenAlpin-Courses, die sich vom Arlberg über das Zillertal bis zu den KitzbühelerAlpen und zur Zugspitze erstrecken. Die Golf Tirol Card eröffnet Zugang zu 16erstklassigen Golfanlagen im Herzen der Alpen. Ob entspannte 9-Loch-Runden imTal oder herausfordernde 18-Loch-Plätze in Höhenlage - mit der Karte genießenGolfer die ganze Vielfalt Tirols.Ben Cowen, Chief Tournament and Operations Officer der DP World Tour"Wir freuen uns sehr, dass die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel- Tirol auf den herrlich gelegenen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reithzurückkehren. Österreich hat uns im Laufe der Geschichte der DP World Toureinige magische Momente beschert - insbesondere zu Beginn dieses Jahres, als wirZeugen von Nicolai von Dellingshausens erstem Titelgewinn auf der DP World Tour