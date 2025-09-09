Austrian Alpine Open presented by Kitzbühel - Tirol
Kitzbühel (ots) - DP World Tour erstmals 2026 in Tirol
Nach der erfolgreichen Premiere 2025 im SalzburgerLand im GC Altentann, bei der
sich der Deutsche Nicolai von Dellingshausen als erster Sieger verewigte,
wandert das größte Golf-Event Österreichs nun planmäßig weiter nach Tirol.
Von 28. bis 31. Mai 2026 macht die DP World Tour mit den Austrian Alpine Open
presented by Kitzbühel - Tirol Station am traditionsreichen Golfplatz
Kitzbühel-Schwarzsee-Reith. Bereits in den ersten Trainingstagen ab 25. Mai 2026
stimmen sich die Spitzenspieler auf das prestigeträchtige Turnier ein. Auch die
Tiroler Golfjugend wird aktiv in das Rahmenprogramm eingebunden. Beim
ProAm-Turnier am 27. Mai 2026 eröffnen die Stars des europäischen Golfsports
gemeinsam mit Amateuren das Event.
Rechtzeitig vor dem großen Highlight zeigt sich der Golfplatz
Kitzbühel-Schwarzsee-Reith in seiner schönsten Form: Mit sieben neuen
Abschlägen, die schon jetzt Lust auf große Turniermomente machen, dazu frisch
modellierte Bunkerbereiche und eine innovative Übungsanlage wird der Golfplatz
den hohen Anforderungen der DP World Tour gerecht - und bietet somit auch
zukünftig Greenfee-Gästen und Mitgliedern ein außergewöhnliches Erlebnis.
Mit der Rückkehr des größten heimischen Golf-Events nach Österreich setzt
Kitzbühel seinen Anspruch als legendärste Sportstadt der Alpen eindrucksvoll
fort: Neben den weltweit bekannten Hahnenkamm-Rennen, dem Tennis-Highlight - den
Generali Open - und zahlreichen weiteren Top-Veranstaltungen wird nun auch der
internationale Golfsport im Herzen Tirols auf höchstem Niveau zelebriert.
In Tirol laden mehr als 20 Golfclubs - darunter 16 Partneranlagen von "Golf
Tirol" - in die schönsten Regionen des Landes ein. Gepflegte Fairways in
abwechslungsreichen alpinen Landschaften bieten alles, was das Golferherz
begehrt: von sanften Plätzen im Talboden bis hin zu sportlich herausfordernden
Alpin-Courses, die sich vom Arlberg über das Zillertal bis zu den Kitzbüheler
Alpen und zur Zugspitze erstrecken. Die Golf Tirol Card eröffnet Zugang zu 16
erstklassigen Golfanlagen im Herzen der Alpen. Ob entspannte 9-Loch-Runden im
Tal oder herausfordernde 18-Loch-Plätze in Höhenlage - mit der Karte genießen
Golfer die ganze Vielfalt Tirols.
Ben Cowen, Chief Tournament and Operations Officer der DP World Tour
"Wir freuen uns sehr, dass die Austrian Alpine Open 2026 presented by Kitzbühel
- Tirol auf den herrlich gelegenen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith
zurückkehren. Österreich hat uns im Laufe der Geschichte der DP World Tour
einige magische Momente beschert - insbesondere zu Beginn dieses Jahres, als wir
Zeugen von Nicolai von Dellingshausens erstem Titelgewinn auf der DP World Tour
