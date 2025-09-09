    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAnglo American AktievorwärtsNachrichten zu Anglo American

    Milliarden-Deal in der Rohstoffbranche

    Anglo American schluckt Teck Resources

    Für Sie zusammengefasst
    • Anglo American und Teck fusionieren für 54 Mrd. USD.
    • Aktionäre halten 62,4% (Anglo) und 37,6% (Teck).
    • Fusion bringt jährliche Synergien von 800 Mio. USD.
    Milliarden-Deal in der Rohstoffbranche - Anglo American schluckt Teck Resources
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Die beiden Rohstoffriesen Anglo American und Teck Resources schließen sich zusammen. Damit kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einem größeren Deal. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne rund 54 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage, wobei Anglo American das Schwergewicht ist. Wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten, sollen die Aktionäre von Anglo-American nach Abschluss der Transaktion etwa 62,4 Prozent und die Teck-Aktionäre etwa 37,6 Prozent am neuen Unternehmen Anglo Teck halten. Die Aktienkurse beider Unternehmen legten am Dienstag zu.

    Anglo American kam vor Bekanntgabe des Deals auf eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden britische Pfund (rund 37 Milliarden US-Dollar), die kanadische Teck Resources von 17 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also rund 13 Milliarden Pfund.

    Im Zuge der Transaktion sollen die Aktionäre von Teck 1,3301 Anglo-American-Aktien erhalten, wie es weiter hieß. Anglo American will zudem vor dem Zusammenschluss eine Sonderdividende in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar (rund 3,8 Mrd Euro) oder 4,19 Dollar je Papiere an seine Aktionäre ausschütten.

    Die Fusion soll voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten abgeschlossen sein. Der Zusammenschluss beider Konzerne soll dann nach vier Jahren Synergien vor Steuern von etwa 800 Millionen US-Dollar jährlich einbringen. Langfristig sind noch mehr Einsparungen im Zuge einer Optimierung bestimmter Kupferprojekte geplant.

    Der neue Konzern soll seinen Hauptsitz in Kanada haben, die primäre Notierung der Aktie soll an der Börse in London sein. Die Aktien von Anglo American machten am Dienstag einen Sprung um rund 5,4 Prozent, für die Papiere von Tech Resources zeichneten sich Kursgewinne von 17 Prozent ab./err/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anglo American Aktie

    Die Anglo American Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +23,33 % und einem Kurs von 37,00 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anglo American Aktie um -1,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anglo American bezifferte sich zuletzt auf 30,99 Mrd..

    Anglo American zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3232. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.




    Milliarden-Deal in der Rohstoffbranche Anglo American schluckt Teck Resources Die beiden Rohstoffriesen Anglo American und Teck Resources schließen sich zusammen. Damit kommt es in der Branche seit längerer Zeit wieder zu einem größeren Deal. Gemeinsam bringen die beiden Konzerne rund 54 Milliarden US-Dollar auf die …