    GOLDMAN SACHS stuft Aroundtown auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Aroundtown bei unverändertem Kursziel von 3,20 Euro von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Jonathan Kownator begründete dies am Montagabend in seiner Branchenanalyse mit dem guten Lauf der Aktien. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den europäischen Immobiliensektor und bestätigt unter anderem seine Kaufempfehlungen für Vonovia und Grand City./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 19:49 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 3,30EUR auf Tradegate (09. September 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Jonathan Kownator
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3,20
    Kursziel alt: 3,20
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



