    Deutz Aktie fällt auf 9,4425€ - 09.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Deutz Aktie bisher Verluste von -3,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutz Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutz Aktie fällt auf 9,4425€ - 09.09.2025
    Foto: DEUTZ AG

    Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

    Deutz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Deutz Aktie. Mit einer Performance von -3,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Deutz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +28,65 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um +9,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,07 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +141,38 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

    Deutz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,05 %
    1 Monat +7,07 %
    3 Monate +28,65 %
    1 Jahr +119,74 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Deutz Aktie, die nach einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahme um 5,5 Prozent auf 9,40 Euro gefallen ist. Analysten setzen das Kursziel bei 11,30 Euro, während technische Analysten sogar von einem Anstieg auf bis zu 15 Euro ausgehen. Die Kapitalerhöhung sorgt jedoch für Skepsis unter den Anlegern, da sie die Anteile verwässern könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutz eingestellt.

    Informationen zur Deutz Aktie

    Es gibt 139 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd.EUR wert.

    Ende der Regierung in Paris belastet nicht


    Das Scheitern der französischen Regierung hat am Dienstagmorgen am deutschen Aktienmarkt kaum Spuren hinterlassen. Der Leitindex Dax trat im frühen Handel mit 23.815 Punkten quasi auf der Stelle. Schon zu Wochenbeginn hatten sich Anleger von der …

    Deutz schließt Kapitalerhöhung für Rüstungs-Übernahme ab


    Der Motorenbauer Deutz hat zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft im Zuge einer Kapitalerhöhung gut 131 Millionen Euro brutto eingenommen. Knapp 13,9 Millionen Aktien wurden zu je 9,45 Euro im Rahmen des am Vorabend …

    DEUTZ AG successfully completes cash capital increase through accelerated bookbuilding


    EQS-Ad-hoc: DEUTZ AG / Key word(s): Capital Increase DEUTZ AG successfully completes cash capital increase through accelerated bookbuilding 09-Sep-2025 / 08:38 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation …

    Deutz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutz

    -3,13 %
    +7,95 %
    +6,02 %
    +28,87 %
    +121,05 %
    +171,68 %
    +97,95 %
    +84,54 %
    -48,95 %
    ISIN:DE0006305006WKN:630500



