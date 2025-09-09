    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Trotz Rückzug von Finanzchef

    PC-Hersteller bekräftigt Prognosen und ist Profiteur vom KI-Boom

    Dell-Finanzvorstand Yvonne McGill verlässt das Unternehmen, der PC-Hersteller bekräftigt seine Prognosen und glaubt durch starke Umsätze aus dem KI-Server-Bereich und Infrastruktur-Bereich an weiterhin gute Zahlen.

    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Dell Technologies gab bekannt, dass die Finanzvorständin Yvonne McGill zurücktreten wird. Die Aktien fielen nach der Bekanntgabe um 1,8 Prozent. Der Posten wird vorerst an David Kennedy, einen langjähirgen Vertrauten des Unternehmens übertragen, während McGill bis zum Ende des dritten Quartals 2026 als Beraterin fungiert.

    Dell betonte bei der Personalie, dass dies nicht das Ergebnis von Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen sei. Zudem bekräftigte der PC-Hersteller seine im letzten Monat veröffentlichten Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr. 

    Dell will sich zukünftig noch mehr auf die Bereiche KI-Server und Infrastruktur konzentrieren. Besonders im KI-Server-Bereich verzeichnete das Unternehmen ein beeindruckendes Wachstum. Die Umsätze aus diesem Bereich wurden 2026 auf 20 Milliarden US-Dollar angehoben. Der Gesamtumsatz stieg im zweiten Quartal 2025 um 19 Prozent, auf 29,8 Milliarden US-Dollar und die Aktie legte um 19 Prozent zu. Kürzlich hat das Unternehmen 2,4 Milliarden US-Dollar an Dividenden und Aktienrückkäufen an Aktionäre ausgeschüttet. 

    Trotz starker Zahlen reagierten Investoren bisher eher verhalten, auch aufgrund eines eher zurückhaltenden Gewinnausblicks im dritten Quartal und dem mit nur 1 Prozent Umsatzplus deutlich unter den Erwartungen liegenden PC-Segment. Weil KI ein Riesen-Wachstumsmotor ist und Dell schon länger von dem Boom im KI-Infrastrukturgeschäft und KI-Server-Bereich profitiert, bleibt Dells mittelfristige Umsatzprognose solide. Zudem gibt der robuste Auftragsbestand Anlass zur Hoffnung.
    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 103,5EUR auf Tradegate (09. September 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
