Trotz Rückzug von Finanzchef
PC-Hersteller bekräftigt Prognosen und ist Profiteur vom KI-Boom
Dell-Finanzvorstand Yvonne McGill verlässt das Unternehmen, der PC-Hersteller bekräftigt seine Prognosen und glaubt durch starke Umsätze aus dem KI-Server-Bereich und Infrastruktur-Bereich an weiterhin gute Zahlen.
- Yvonne McGill verlässt Dell, bleibt bis 2026 Beraterin.
- Dell bekräftigt Prognosen, setzt auf KI-Server-Wachstum.
- Umsatz im KI-Bereich steigt auf 20 Mrd. USD bis 2026.
Dell Technologies gab bekannt, dass die Finanzvorständin Yvonne McGill zurücktreten wird. Die Aktien fielen nach der Bekanntgabe um 1,8 Prozent. Der Posten wird vorerst an David Kennedy, einen langjähirgen Vertrauten des Unternehmens übertragen, während McGill bis zum Ende des dritten Quartals 2026 als Beraterin fungiert.
Dell betonte bei der Personalie, dass dies nicht das Ergebnis von Meinungsverschiedenheiten mit dem Unternehmen sei. Zudem bekräftigte der PC-Hersteller seine im letzten Monat veröffentlichten Prognosen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr.
Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 103,5EUR auf Tradegate (09. September 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.