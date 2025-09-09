Aktivisten protestieren vor IAA-Eröffnung gegen 'Autowahn'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 88,00 auf Tradegate (09. September 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +3,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 953,28 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -61,08 %/+16,75 % bedeutet.