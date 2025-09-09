UnitedHealth überrascht mit Gewinnprognose für 2025 – Aktie steigt!

Die Aktie von UnitedHealth Group legte am Montag um 1,54 Prozent auf 320,25 US-Dollar zu, nachdem der US-Gesundheitsversicherer seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 bekräftigt hat. Das Management will die bereits im Juli kommunizierte Prognose im Rahmen von Investorengesprächen in dieser Woche offiziell wiederholen.

UnitedHealth hatte im Sommer für 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von mindestens 16,00 US-Dollar sowie Umsatzerlöse zwischen 445,5 und 448,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Damit lag das Unternehmen leicht unter den damaligen Konsensschätzungen der Analysten. Laut FactSet erwarten Marktteilnehmer aktuell im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,24 US-Dollar bei einem Umsatz von 448,2 Milliarden US-Dollar.

Das Management betonte, dass die Prognose bereits die im August abgeschlossene Übernahme des Home-Health-Anbieters Amedisys einbezieht. Der Deal dürfte kurzfristig einen leicht negativen Effekt auf den bereinigten Gewinn je Aktie haben, da Finanzierungs- und Integrationskosten anfallen. Langfristig rechnet UnitedHealth jedoch mit positiven Synergieeffekten.

Analystenstimmen

Analysten zeigen sich bei UnitedHealth zuletzt gemischt. Bernstein vergibt ein Kauf-Rating und hebt das Kursziel deutlich von 337 US-Dollar auf 379 US-Dollar an. Barclays bleibt dagegen bei seiner neutralen Einschätzung, passt jedoch sein Kursziel leicht von 337 US-Dollar auf 352 US-Dollar nach oben an. Morgan Stanley hält ebenfalls an einem Kauf-Rating fest, senkt allerdings das Kursziel von zuvor 342 US-Dollar auf 325 US-Dollar.

Laut den aktuellen LSEG-Daten liegt der Analystenkonsens bei UnitedHealth bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 354 US-Dollar. Insgesamt sprechen 16 Analysten eine Kaufempfehlung aus, während es 6 Hold- und 3 Sell-Ratings gibt. Damit zeigt sich ein überwiegend positives Bild, auch wenn einzelne Einschätzungen auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial hinweisen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 272,7EUR auf Tradegate (09. September 2025, 10:39 Uhr) gehandelt.





