Stimmung am Arbeitsmarkt verschlechtert sich / IT, Automotive und Health verspüren Druck, Energiebranche im Aufwind / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q4/2025 (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) -
- Als sicher geltende Berufsfelder verlieren an Dynamik
- Klein, aber zuversichtlich: Mikrobetriebe mit größtem Stimmungsaufschwung
- Ruhrgebiet an der Spitze - Berlin fällt zurück, Osten übernimmt Schlusslicht
Die Stimmung in Deutschlands Unternehmen trübt sich weiterhin ein. Das aktuelle
Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup für das vierte Quartal 2025 zeigt, dass
der Netto-Beschäftigungsausblick* (NBA) im Vergleich zum Vorquartal erneut um
zwei Prozentpunkte zurückging und nun bei 17 Prozent liegt - nach 23, 21 und 19
Prozent in den Vorquartalen. Das entspricht einem kumulativen Rückgang von sechs
Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. Im weltweiten Vergleich bleibt
Deutschland damit unter dem Durchschnitt, der aktuell bei 23 Prozent liegt - ein
Punkt weniger als im Vorquartal. Für die Prognose wurden 1.050 deutsche
Unternehmen befragt.
- Als sicher geltende Berufsfelder verlieren an Dynamik
- Klein, aber zuversichtlich: Mikrobetriebe mit größtem Stimmungsaufschwung
- Ruhrgebiet an der Spitze - Berlin fällt zurück, Osten übernimmt Schlusslicht
Die Stimmung in Deutschlands Unternehmen trübt sich weiterhin ein. Das aktuelle
Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup für das vierte Quartal 2025 zeigt, dass
der Netto-Beschäftigungsausblick* (NBA) im Vergleich zum Vorquartal erneut um
zwei Prozentpunkte zurückging und nun bei 17 Prozent liegt - nach 23, 21 und 19
Prozent in den Vorquartalen. Das entspricht einem kumulativen Rückgang von sechs
Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. Im weltweiten Vergleich bleibt
Deutschland damit unter dem Durchschnitt, der aktuell bei 23 Prozent liegt - ein
Punkt weniger als im Vorquartal. Für die Prognose wurden 1.050 deutsche
Unternehmen befragt.
Energiebranche trotzt dem Trend - aber bleibt volatil
Der Blick auf die Branchen zeigt ein differenziertes Bild: Ein deutliches
Lebenszeichen sendet die Energie- und Versorgungsbranche. Der Sektor erholt sich
spürbar und legt im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozentpunkte auf einen Wert
von 22 Prozent zu. Im Jahresvergleich bedeutet das sogar einen Anstieg von 27
Prozentpunkten - möglicherweise aufgrund wachsender Investitionen in
Energiewende-Projekte und den Ausbau kritischer Infrastruktur. Gleichzeitig
zeigt die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre, dass der Bereich stark
schwankt: Zwischen Q4/2023 und Q3/2025 bewegten sich die Werte von 47 Prozent
bis 22 Prozent aktuell mit -5 Prozent als Tiefpunkt in Q4/2024.
KI und Automatisierung verändern den Fachkräftebedarf in der IT
Demgegenüber stehen klare Eintrübungen in Sektoren, die bislang als verlässliche
Wachstumstreiber galten: Die IT-Branche kann sich mit einem
Netto-Beschäftigungsausblick von 24 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zwar
leicht um drei Prozent steigern, verzeichnet auf Jahressicht aber einen Rückgang
von 17 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr - und damit den stärksten
Einbruch aller untersuchten Sektoren im Vorjahresvergleich. Dies könnte unter
anderem auf die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Low- und No-Code-Lösungen
zurückzuführen sein, die vor allem im Bereich der Softwareentwicklung klassische
IT-Tätigkeiten ersetzen und den Bedarf an Fachkräften sowie auch bei
Einstiegspositionen verändern.
"Was wir aktuell beobachten, ist keine dramatische Trendwende, sondern eine
erwartbare Reaktion deutscher Unternehmen. Nach einer Phase mit hohen oder stark
schwankenden Werten pendeln sich die Erwartungen der Unternehmen auf einem
mittleren bis unteren Niveau ein und reflektieren so die aktuelle Lage. Das
Der Blick auf die Branchen zeigt ein differenziertes Bild: Ein deutliches
Lebenszeichen sendet die Energie- und Versorgungsbranche. Der Sektor erholt sich
spürbar und legt im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozentpunkte auf einen Wert
von 22 Prozent zu. Im Jahresvergleich bedeutet das sogar einen Anstieg von 27
Prozentpunkten - möglicherweise aufgrund wachsender Investitionen in
Energiewende-Projekte und den Ausbau kritischer Infrastruktur. Gleichzeitig
zeigt die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre, dass der Bereich stark
schwankt: Zwischen Q4/2023 und Q3/2025 bewegten sich die Werte von 47 Prozent
bis 22 Prozent aktuell mit -5 Prozent als Tiefpunkt in Q4/2024.
KI und Automatisierung verändern den Fachkräftebedarf in der IT
Demgegenüber stehen klare Eintrübungen in Sektoren, die bislang als verlässliche
Wachstumstreiber galten: Die IT-Branche kann sich mit einem
Netto-Beschäftigungsausblick von 24 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zwar
leicht um drei Prozent steigern, verzeichnet auf Jahressicht aber einen Rückgang
von 17 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr - und damit den stärksten
Einbruch aller untersuchten Sektoren im Vorjahresvergleich. Dies könnte unter
anderem auf die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Low- und No-Code-Lösungen
zurückzuführen sein, die vor allem im Bereich der Softwareentwicklung klassische
IT-Tätigkeiten ersetzen und den Bedarf an Fachkräften sowie auch bei
Einstiegspositionen verändern.
"Was wir aktuell beobachten, ist keine dramatische Trendwende, sondern eine
erwartbare Reaktion deutscher Unternehmen. Nach einer Phase mit hohen oder stark
schwankenden Werten pendeln sich die Erwartungen der Unternehmen auf einem
mittleren bis unteren Niveau ein und reflektieren so die aktuelle Lage. Das
Autor folgen