    Stimmung am Arbeitsmarkt verschlechtert sich / IT, Automotive und Health verspüren Druck, Energiebranche im Aufwind / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q4/2025 (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Als sicher geltende Berufsfelder verlieren an Dynamik
    - Klein, aber zuversichtlich: Mikrobetriebe mit größtem Stimmungsaufschwung
    - Ruhrgebiet an der Spitze - Berlin fällt zurück, Osten übernimmt Schlusslicht

    Die Stimmung in Deutschlands Unternehmen trübt sich weiterhin ein. Das aktuelle
    Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup für das vierte Quartal 2025 zeigt, dass
    der Netto-Beschäftigungsausblick* (NBA) im Vergleich zum Vorquartal erneut um
    zwei Prozentpunkte zurückging und nun bei 17 Prozent liegt - nach 23, 21 und 19
    Prozent in den Vorquartalen. Das entspricht einem kumulativen Rückgang von sechs
    Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. Im weltweiten Vergleich bleibt
    Deutschland damit unter dem Durchschnitt, der aktuell bei 23 Prozent liegt - ein
    Punkt weniger als im Vorquartal. Für die Prognose wurden 1.050 deutsche
    Unternehmen befragt.

    Energiebranche trotzt dem Trend - aber bleibt volatil

    Der Blick auf die Branchen zeigt ein differenziertes Bild: Ein deutliches
    Lebenszeichen sendet die Energie- und Versorgungsbranche. Der Sektor erholt sich
    spürbar und legt im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozentpunkte auf einen Wert
    von 22 Prozent zu. Im Jahresvergleich bedeutet das sogar einen Anstieg von 27
    Prozentpunkten - möglicherweise aufgrund wachsender Investitionen in
    Energiewende-Projekte und den Ausbau kritischer Infrastruktur. Gleichzeitig
    zeigt die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre, dass der Bereich stark
    schwankt: Zwischen Q4/2023 und Q3/2025 bewegten sich die Werte von 47 Prozent
    bis 22 Prozent aktuell mit -5 Prozent als Tiefpunkt in Q4/2024.

    KI und Automatisierung verändern den Fachkräftebedarf in der IT

    Demgegenüber stehen klare Eintrübungen in Sektoren, die bislang als verlässliche
    Wachstumstreiber galten: Die IT-Branche kann sich mit einem
    Netto-Beschäftigungsausblick von 24 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zwar
    leicht um drei Prozent steigern, verzeichnet auf Jahressicht aber einen Rückgang
    von 17 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr - und damit den stärksten
    Einbruch aller untersuchten Sektoren im Vorjahresvergleich. Dies könnte unter
    anderem auf die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Low- und No-Code-Lösungen
    zurückzuführen sein, die vor allem im Bereich der Softwareentwicklung klassische
    IT-Tätigkeiten ersetzen und den Bedarf an Fachkräften sowie auch bei
    Einstiegspositionen verändern.

    "Was wir aktuell beobachten, ist keine dramatische Trendwende, sondern eine
    erwartbare Reaktion deutscher Unternehmen. Nach einer Phase mit hohen oder stark
    schwankenden Werten pendeln sich die Erwartungen der Unternehmen auf einem
    mittleren bis unteren Niveau ein und reflektieren so die aktuelle Lage. Das
