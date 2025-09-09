Stimmung am Arbeitsmarkt verschlechtert sich / IT, Automotive und Health verspüren Druck, Energiebranche im Aufwind / ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q4/2025 (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Als sicher geltende Berufsfelder verlieren an Dynamik

- Klein, aber zuversichtlich: Mikrobetriebe mit größtem Stimmungsaufschwung

- Ruhrgebiet an der Spitze - Berlin fällt zurück, Osten übernimmt Schlusslicht



Die Stimmung in Deutschlands Unternehmen trübt sich weiterhin ein. Das aktuelle

Arbeitsmarktbarometer der ManpowerGroup für das vierte Quartal 2025 zeigt, dass

der Netto-Beschäftigungsausblick* (NBA) im Vergleich zum Vorquartal erneut um

zwei Prozentpunkte zurückging und nun bei 17 Prozent liegt - nach 23, 21 und 19

Prozent in den Vorquartalen. Das entspricht einem kumulativen Rückgang von sechs

Prozentpunkten innerhalb eines Jahres. Im weltweiten Vergleich bleibt

Deutschland damit unter dem Durchschnitt, der aktuell bei 23 Prozent liegt - ein

Punkt weniger als im Vorquartal. Für die Prognose wurden 1.050 deutsche

Unternehmen befragt.









Der Blick auf die Branchen zeigt ein differenziertes Bild: Ein deutliches

Lebenszeichen sendet die Energie- und Versorgungsbranche. Der Sektor erholt sich

spürbar und legt im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozentpunkte auf einen Wert

von 22 Prozent zu. Im Jahresvergleich bedeutet das sogar einen Anstieg von 27

Prozentpunkten - möglicherweise aufgrund wachsender Investitionen in

Energiewende-Projekte und den Ausbau kritischer Infrastruktur. Gleichzeitig

zeigt die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre, dass der Bereich stark

schwankt: Zwischen Q4/2023 und Q3/2025 bewegten sich die Werte von 47 Prozent

bis 22 Prozent aktuell mit -5 Prozent als Tiefpunkt in Q4/2024.



KI und Automatisierung verändern den Fachkräftebedarf in der IT



Demgegenüber stehen klare Eintrübungen in Sektoren, die bislang als verlässliche

Wachstumstreiber galten: Die IT-Branche kann sich mit einem

Netto-Beschäftigungsausblick von 24 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zwar

leicht um drei Prozent steigern, verzeichnet auf Jahressicht aber einen Rückgang

von 17 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr - und damit den stärksten

Einbruch aller untersuchten Sektoren im Vorjahresvergleich. Dies könnte unter

anderem auf die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Low- und No-Code-Lösungen

zurückzuführen sein, die vor allem im Bereich der Softwareentwicklung klassische

IT-Tätigkeiten ersetzen und den Bedarf an Fachkräften sowie auch bei

Einstiegspositionen verändern.



"Was wir aktuell beobachten, ist keine dramatische Trendwende, sondern eine

erwartbare Reaktion deutscher Unternehmen. Nach einer Phase mit hohen oder stark

schwankenden Werten pendeln sich die Erwartungen der Unternehmen auf einem

mittleren bis unteren Niveau ein und reflektieren so die aktuelle Lage. Das Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Energiebranche trotzt dem Trend - aber bleibt volatilDer Blick auf die Branchen zeigt ein differenziertes Bild: Ein deutlichesLebenszeichen sendet die Energie- und Versorgungsbranche. Der Sektor erholt sichspürbar und legt im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozentpunkte auf einen Wertvon 22 Prozent zu. Im Jahresvergleich bedeutet das sogar einen Anstieg von 27Prozentpunkten - möglicherweise aufgrund wachsender Investitionen inEnergiewende-Projekte und den Ausbau kritischer Infrastruktur. Gleichzeitigzeigt die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre, dass der Bereich starkschwankt: Zwischen Q4/2023 und Q3/2025 bewegten sich die Werte von 47 Prozentbis 22 Prozent aktuell mit -5 Prozent als Tiefpunkt in Q4/2024.KI und Automatisierung verändern den Fachkräftebedarf in der ITDemgegenüber stehen klare Eintrübungen in Sektoren, die bislang als verlässlicheWachstumstreiber galten: Die IT-Branche kann sich mit einemNetto-Beschäftigungsausblick von 24 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zwarleicht um drei Prozent steigern, verzeichnet auf Jahressicht aber einen Rückgangvon 17 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr - und damit den stärkstenEinbruch aller untersuchten Sektoren im Vorjahresvergleich. Dies könnte unteranderem auf die zunehmende Verbreitung KI-gestützter Low- und No-Code-Lösungenzurückzuführen sein, die vor allem im Bereich der Softwareentwicklung klassischeIT-Tätigkeiten ersetzen und den Bedarf an Fachkräften sowie auch beiEinstiegspositionen verändern."Was wir aktuell beobachten, ist keine dramatische Trendwende, sondern eineerwartbare Reaktion deutscher Unternehmen. Nach einer Phase mit hohen oder starkschwankenden Werten pendeln sich die Erwartungen der Unternehmen auf einemmittleren bis unteren Niveau ein und reflektieren so die aktuelle Lage. Das