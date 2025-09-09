    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien
    GOLDMAN SACHS stuft LEG Immobilien auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 65,10 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bewertung der europäischen Immobilienbranche sei auf ein Krisenniveau gefallen, schrieb Jonathan Kownator am Montagabend in seiner Analyse. Dabei hätten sich die Werte von Immobilien in diesem Jahr erholt und in den meisten Märkten herrsche Angebotsmangel bei solidem Mietwachstum. Zudem seien die Bilanzen gesund und Wachstumstrends wie Datenzentren sorgten für enorme Renditen bei Unternehmen, die davon profitierten. In diesem Umfeld seien zunehmende Immobilienübernahmen wenig überraschend./ag/tih

    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Jonathan Kownator
    Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 66
    Kursziel alt: 65,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


