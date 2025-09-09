ACG Metals gibt Aufnahme des Handels am OTCQX Best Market bekannt

9. September 2025 / IRW-Press / ACG METALS LIMITED („ACG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Stammaktien am OTCQX Best Market zugelassen wurden und heute den Handel unter dem OTCQX-Tickersymbol „ACGAF“ aufnehmen. Die Aktien von ACG werden auch weiterhin an der Londoner Börse gehandelt.

Der OTCQX Best Market, der von der OTC Markets Group betrieben wird, ist die höchste Ebene der US-amerikanischen OTC-Märkte und für etablierte, investorenorientierte Unternehmen konzipiert, die hohe Finanz- und Governance-Standards erfüllen.

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt in der Strategie von ACG dar, seine internationale Aktionärsbasis zu erweitern und seine Bekanntheit bei institutionellen und privaten Anlegern in den USA zu verbessern.

Vertreter des Unternehmens, unter anderem Chairman und CEO Artem Volynets, werden heute im Laufe des Tages an der „Glockenzeremonie” im OTC Markets Büro der NYSE teilnehmen.

Artem Volynets (Chairman und CEO) und Patrick Henze (CFO) werden am 16. September 2025 um 13:00 Uhr BST über Investor Meet Company eine Live-Präsentation zu den Finanzergebnissen des ersten Halbjahrs 2025 und der OTCQX-Notierung abhalten.

Investoren können sich hier anmelden.

Artem Volynets, Chairman und Chief Executive Officer von ACG, merkte wie folgt an:

„Wir freuen uns sehr über den Start des Handels am OTCQX Best Market, einem logischen nächsten Schritt, da wir unsere globale Investorenreichweite erweitern und die Liquidität unserer Aktien verbessern wollen.

Der Handel in New York verschafft US-Investoren, einschließlich Privatanlegern, einen besseren Zugang zu ACG, und dies in einer Zeit, in der die Möglichkeiten, sich bei aufstrebenden Kupferproduzenten in den USA zu engagieren, trotz der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kupfer begrenzt bleiben.

Da die Erweiterung der Mine Gediktepe planmäßig voranschreitet und wir eine klare Pipeline für kupferorientiertes Wachstum haben, bauen wir derzeit eine starke Dynamik auf und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Investoren auf beiden Seiten des Atlantiks, während wir weiterhin unsere Wachstumsstrategie umsetzen, langfristigen, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“