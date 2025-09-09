Microsofts Milliarden-Deal mit Nebius – Aktie explodiert um über 50 Prozent

"Das Kerngeschäft von Nebius im Bereich KI-Cloud, das Kunden von KI-Startups bis hin zu Großunternehmen bedient, entwickelt sich außerordentlich gut", sagte CEO und Gründer Arkady Volozh. Und weiter: "Die wirtschaftlichen Aspekte des Vertrags sind an sich schon attraktiv, aber vor allem wird der Vertrag uns auch dabei helfen, das Wachstum unseres KI-Cloud-Geschäfts im Jahr 2026 und darüber hinaus noch weiter zu beschleunigen."

Die Aktien der Nebius Group sind nachbörslich um über 50 Prozent in die Höhe geschossen. Auslöser war ein milliardenschwerer Vertrag mit Microsoft über die Bereitstellung von Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Der Fünfjahresdeal hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar und könnte sich auf bis zu 19,4 Milliarden US-Dollar erhöhen, wenn Microsoft zusätzliche Kapazitäten nachfragt. Ab Ende des Jahres soll Microsoft aus einem neuen Nebius-Rechenzentrum in Vineland, New Jersey, dedizierte Kapazitäten erhalten.

Analysten sehen in dem Schritt eine strategische Maßnahme von Microsoft, um die Engpässe in seinem Azure-Geschäft zu überwinden. Bisher konnte der Konzern die Nachfrage nach KI-Diensten nicht vollständig bedienen, weil es an ausreichend Nvidia-Chips mangelte. Für Microsoft sei der Vertrag eine Möglichkeit, die Cloud-Kapazitäten zu erweitern, ohne hohe zusätzliche Investitionsausgaben. "Wir glauben, dass der Trend klar ist – Investitionsausgaben sind out, und außerbilanzielle Vereinbarungen mit externen Schulden sind der Weg in die Zukunft", schrieb Gil Luria von D.A. Davidson.

Auch Analyst Alex Platt erwartet, dass der Vertrag nur der Anfang sei. "Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Nebius gut aufgestellt ist, um weitere hochkarätige Kunden zu gewinnen, darunter andere Hyperscaler oder wegweisende KI-Labore", sagte er. Laut Marktberichten soll auch Meta an einer Kooperation mit Neocloud-Anbietern interessiert sein.

Die Euphorie griff auf andere Titel über: Der Rivale CoreWeave legte nachbörslich um fünf Prozent zu. Nebius beendete den Handel mit einer Marktkapitalisierung von rund 15 Milliarden US-Dollar – mit Aussicht auf einen Anstieg auf 23 Milliarden US-Dollar, sollte sich die Rallye im regulären Handel fortsetzen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



