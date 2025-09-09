thyssenkrupp nucera: Gold-Rating von EcoVadis für Top-Nachhaltigkeit!
Ein beeindruckendes Zeugnis für Nachhaltigkeit: thyssenkrupp nucera erhält von EcoVadis ein Gold-Rating und zählt zu den besten fünf Prozent weltweit.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera erhält von EcoVadis ein Gold-Rating für Nachhaltigkeit mit 82 von 100 Punkten.
- Das Unternehmen zählt zu den besten fünf Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen im letzten Jahr.
- EcoVadis bewertet Unternehmen in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltiger Einkauf.
- Besonders positiv wurde der Bereich Arbeits- und Menschenrechte hervorgehoben.
- Die Gold-Medaille im Nachhaltigkeitsrating wird als Bestätigung des Engagements für Nachhaltigkeit angesehen.
- thyssenkrupp nucera ist ein führender Anbieter von Elektrolysetechnologien und hat über 600 erfolgreich installierte Projekte mit mehr als 10 GW Gesamtkapazität.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, bei thyssenkrupp nucera ist am 23.09.2025.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,58 % im
Minus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,4000EUR das entspricht einem Plus von +0,37 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.574,26PKT (-0,85 %).
-1,05 %
+3,96 %
-4,69 %
-7,54 %
+12,99 %
-53,81 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
