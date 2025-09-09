Chinas aggressiver Rabatt-Krieg – BYD warnt vor dem Aus von 100 Marken

Präsident Xi Jinping hatte den ruinösen Preiskampf, in China "Neijuan" genannt, als Auslöser von Überkapazitäten und Deflationsdruck kritisiert. Nach Einschätzung des Beratungsunternehmens AlixPartners werden von den derzeit 129 Marken bis 2030 nur rund 15 profitabel sein. Der BYD-Konkurrent Xpeng erwartet sogar eine weltweite Reduktion auf etwa zehn große Anbieter.

Der chinesische Elektroautohersteller BYD rechnet mit einer drastischen Marktbereinigung in der heimischen Automobilindustrie. Hintergrund ist Pekings härteres Vorgehen gegen aggressive Rabattstrategien, die den Wettbewerb in den vergangenen Jahren verschärft haben. "Ohne Rabatte werden einige der Originalhersteller verdrängt werden", zitiert die Financial Times Stella Li, Executive Vice President von BYD, von der Münchner Automobilausstellung. "Selbst 20 Original Equipment Manufacturer (OEM) sind zu viel." Aktuell konkurrieren mehr als 120 Marken um Marktanteile im größten E-Auto-Markt der Welt.

Für BYD selbst bleibt die Lage ambivalent. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal sinkende Gewinne und Umsätze – das schwächste Wachstum seit fünf Jahren. Analysten führten dies auf Pekings Einschränkungen bei Rabatten und Zahlungsmodalitäten zurück. Citi senkte daher seine Absatzprognosen: Statt 5,8 Millionen Fahrzeuge in diesem Jahr werden nur 4,6 Millionen erwartet. Auch die Ziele für 2026 und 2027 wurden reduziert. Im vergangenen Jahr verkaufte BYD 4,3 Millionen Autos.

Li betonte jedoch, dass das Unternehmen trotz regulatorischer Eingriffe zuversichtlich bleibe: "Ich denke, dass unsere Gewinne weiterhin stark bleiben werden." Gleichzeitig räumte sie ein, dass chinesische Hersteller zunehmend Wachstumschancen im Ausland suchen müssten, da der Wettbewerb im Heimatmarkt zu intensiv sei.

BYD setzt in Europa auf preisgünstige Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride mit moderner Software. Noch in diesem Jahr soll in Ungarn die Produktion anlaufen, auch wenn es Zeit brauche, die Kapazitäten auszubauen. Neben Großbritannien drängen auch andere chinesische Marken wie Changan oder Leapmotor nach Europa. Letzteres prüft zusammen mit Stellantis eine Produktion in Spanien, sieht aber laut Europa-Chef Tianshu Xin keine Eile: "Die [Arbeitskosten] sind so hoch und die Energiekosten sind so hoch."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



