SG.GS erweitert Marktpräsenz in Nordamerika

Die Expansion festigt die Position des Unternehmens als führender Dienstleister für komplexe internationale Konnektivität zwischen Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum

Singapur, SG / Access Newswire / 9. September 2025 / Der globale Konnektivitätsanbieter SG.GS hat bedeutende Upgrades seines nordamerikanischen Netzwerks angekündigt und neben den Upgrades bestehender Märkte in New York, Chicago, Miami, San Jose und Los Angeles drei weitere Märkte in Toronto, Ashburn und Seattle vorgestellt. Diese Upgrades sollen Dienste mit höherer Kapazität ermöglichen, die Latenz zwischen Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum reduzieren und die Verfügbarkeit des IP-Netzwerks von SG.GS verbessern.

Zugehöriges Bild

„Wir gehen als freundlicher und unterstützender Partner auf die komplexen Herausforderungen ein, denen unsere Kunden im Zusammenhang mit der Konnektivität zwischen Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum gegenüberstehen“, kommentiert Dave Pumford, General Manager, International bei SG.GS. „Diese Investition ermöglicht uns erstmals den Eintritt in den kanadischen Markt und den Zugang zu weiteren US-Märkten, wodurch wir unsere globale Geschäftsstrategie umsetzen können.“

Fortschrittliche Funktionen

Parallel zur Erweiterung seiner Standorte hat SG.GS seine ausfallsichere Unterwasserkapazität sowohl im Atlantik (AE-Connect und Dunant) als auch im Pazifik (New Cross Pacific, JUNO und JUPITER) erweitert, um eine größere Reichweite in Nordamerika zu gewährleisten. Die Kapazitäten werden vollständig von seinem globalen Netzwerkbetriebszentrum in Singapur verwaltet und überwacht.

„Dieses umfassende Upgrade in Nordamerika, das auf unsere Expansion in Europa im letzten Jahr folgt, trägt dazu bei, SG.GS als echten globalen Konnektivitätsanbieter zu positionieren“, fügt Pumford hinzu.

Mit der Bereitstellung neuer Hardware in ganz Nordamerika kann SG.GS nun bis zu 100-G-[Gigabit]-Dienste in seinem gesamten Produktportfolio anbieten, darunter internationale Konnektivität, IP-Zugang (AS24482), IX-Peering und Cloud-Dienste.

Zugehöriges Bild

Der Konnektivitätsanbieter hat außerdem mehrere Internet-Knotenpunkte (IXs) und Cloud-On-Ramp-Anbieter (CNIs) in der gesamten Region eingeführt und aufgerüstet, um die IP-Routendichte, IX- und Cloud-Dienste sowie die Konnektivität auf der letzten Meile zu verbessern.