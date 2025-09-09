PVA TePla: Wachstumsstrategie überzeugt die Börse

Im Rahmen eines Capital Market Day habe PVA TePla die aktuelle Wachstumsstrategie erläutert und ein Update zum Umsetzungsstand gegeben. Gemessen am Börsenkurs, der im Anschluss einen neuerlichen Aufwärtsschub erfahren und das Kursziel hinter sich gelassen habe, sei die Resonanz am Markt darauf sehr positiv ausgefallen.

SMC-Research hat den Capital Market Day der PVA TePla AG zum Anlass genommen, die bestehende Einschätzung zu überprüfen. Hierbei hat der Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen und damit auch das Kursziel spürbar angehoben. Das Urteil wurde aber nach der sehr starken Kursreaktion von "Buy" auf "Hold" revidiert.

Dies dürfte auf die überzeugende Präsentation zurückzuführen sein. Vor allem die detaillierte Vorstellung der neuen Wachstumstreiber, wie insbesondere, aber nicht nur, der neuen Produkte im Metrologiebereich, habe das Ziel von PVA TePla, den Umsatz bis 2028 auf 500 Mio. Euro zu verdoppeln, deutlicher als bisher untermauert. Neu und überraschend sei gewesen, dass dieses Ziel größtenteils organisch erreicht werden solle. Zukäufe seien zwar fester Bestandteil der Strategie, doch gehe es dabei um die Arrondierung des Technologieportfolios und nicht um Erlöse. Auch der erwartete Anstieg der Bruttomarge sei stärker als bisher angenommen worden.

SMC Research habe die Schätzungen deswegen angepasst und insbesondere die Umsatzreihe angehoben. Aus Vorsicht bleibe man dennoch sowohl im Hinblick auf die Erlöse als auch bezüglich der Margen teilweise spürbar unter den Planzahlen des Managements. Diese seien zwar überzeugend, doch gerade angesichts der herausgehobenen Rolle, die darin neue, teilweise erst in der Entwicklung befindliche Produkte spielten, halte man einen vorsichtigen Ansatz für gerechtfertigt.

Gleichwohl habe sich das Kursziel auf 32,30 Euro (zuvor 25,80 Euro) deutlich erhöht. Da der Kurs der PVA-Aktie, für den im Frühjahr noch ein Aufwärtspotenzial von über siebzig Prozent konstatiert worden sei, dieses inzwischen realisiert und sogar übertroffen habe, sehe man aktuell nur noch ein begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial. Durch die starke Kursentwicklung fühle man sich in der positiven Einschätzung von PVA TePla bestätigt, ändere das Urteil nun aber von „Buy“ auf „Hold“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.09.2025 um 11:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 09.09.2025 um 10:08 Uhr fertiggestellt und am 09.09.2025 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/09/2025_09_09_SMC-Update_PVA_TePla_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 29,78EUR auf Tradegate (09. September 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.