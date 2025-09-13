Morningstar zeigt die besten ETFs im August 2025

Ebenfalls gefragt war der VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF , der um 23,38 Prozent kletterte. Er profitiert von der steigenden Nachfrage nach seltenen Erden, die für Hightech-Produkte und die Energiewende unverzichtbar sind. Auf Jahressicht liegt der Fonds mit fast 49 Prozent im Plus und zählt damit zu den absoluten Spitzenreitern seiner Kategorie.

Der August 2025 brachte ETF-Anlegern, die auf Edelmetalle und Rohstoffe gesetzt hatten, satte Gewinne. An der Spitze lag laut Morningstar der USSolactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF mit einem Monatsplus von 24,05 Prozent. Damit schlug der Fonds den ohnehin starken Branchendurchschnitt von 15,18 Prozent deutlich.

Auf Rang drei folgte der US Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF mit einem Zuwachs von 22,18 Prozent. Auch hier zeigt sich: Goldminen-Aktien erleben aktuell einen Boom. Anleger flüchten angesichts geopolitischer Spannungen und einer unsicheren Zinsentwicklung verstärkt in Edelmetalle – und damit auch in entsprechende ETFs.

Insgesamt dominieren Gold- und Silberfonds die Rangliste. Unter den zehn besten ETFs im August befinden sich gleich neun Produkte aus der Kategorie "Aktien-Edelmetalle". Dazu zählen bekannte Produkte wie der VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, der Global X Silver Miners UCITS ETF oder der L&G Gold Mining UCITS ETF, die allesamt zweistellige Monatsrenditen zwischen 18 und 21 Prozent erzielten.

Lediglich der VanEck-Fonds auf seltene Erden sorgt für Abwechslung im Tableau. Das Muster ist jedoch klar: Wer im August auf Edelmetalle gesetzt hat, konnte sein Depot kräftig aufwerten.

Methodik von Morningstar



Die Gewinner-ETFs von Moringstar wurden auf Basis einer Auswertung aller in Deutschland handelbaren Fonds in den Kategorien Aktien, Anleihen und Allokation ausgewählt. Produkte mit einem Volumen von weniger als 25 Millionen US-Dollar, börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETNs) sowie Trading-ETFs für kurzfristige Strategien waren von der Auswertung ausgeschlossen. Somit standen Fonds im Fokus, die auch für langfristig orientierte Anleger relevant sind.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



