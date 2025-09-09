SkylineDx stellt das europäische Patientenprogramm Merlin for Me(TM) in Deutschland auf dem ADO-Kongress 2025 vor
Rotterdam, Niederlande und San Diego (ots/PRNewswire) -
SkylineDx (http://www.skylinedx.com/) , ein innovatives Diagnostikunternehmen,
das sich auf die Forschung und Entwicklung molekularer Diagnostika für
Onkologie, Entzündungs- und Infektionskrankheiten spezialisiert hat, wird auf
dem ADO-Kongress 2025 sein neues europäisches Patientenprogramm Merlin for
Me(TM) vorstellen. Im Rahmen eines Branchensymposiums wird SkylineDx außerdem
anhand aktueller wissenschaftlicher Studien vorstellen, wie die
Genexpressionsanalysen (CP-GEP) vom Merlin Assay das Risiko eines Rezidivs des
primären Melanoms präzise einschätzen können. Der ADO-Kongress 2025 findet vom
10. bis 13. September 2025 in Essen, Deutschland, im Messehaus Ost statt.
Merlin for Me(TM) wird zunächst in Deutschland eingeführt und soll Patienten mit
Melanom im Frühstadium den Zugang zum Merlin-Test erleichtern, indem es ihnen
hilft, sich im Versicherungswesen zurechtzufinden, Unterstützungsleistungen in
Anspruch zu nehmen und gezielte Aufklärungsmaterialien zu erhalten, wodurch der
administrative und finanzielle Aufwand reduziert wird. Das Programm ist eine
Erweiterung des Angebots von Merlin(TM), um Patienten mit Melanom und ihren
Ärzten Zugang zu Genomtests zu ermöglichen. Über Deutschland hinaus plant
SkylineDx, das Programm 2026 auch in anderen europäischen Regionen einzuführen.
"In klinischen Umgebungen haben wir nachgewiesen, dass der Merlin-Assay ein
wirksames Instrument für Ärzte ist, um genau zu bestimmen, ob Patienten mit
Melanomen ein hohes Metastasierungsrisiko haben und daher einer
Sentinel-Lymphknoten-Biopsie unterzogen werden müssen", sagte Dharminder Chahal,
CEO von SkylineDx. "Die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie ist ein invasiver Eingriff,
der Komplikationen mit sich bringen kann. Wenn wir also Ärzten dabei helfen
können, unnötige Operationen zu vermeiden, können Patienten eine bessere
Versorgung erhalten. Die Patienten sind genau der Grund, warum wir das
Merlin-for-Me-Programm entwickelt haben - wir möchten den Zugang zum
Merlin-Assay unabhängig vom wirtschaftlichen Status ermöglichen."
Details zum Branchensymposium:
Titel der Präsentation: Genexpression zur Risikobewertung bei primärem Melanom -
Der Merlin-Assay in der klinischen Praxis
Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 11. September 2025, 16:45 - 17:45 Uhr MEZ
Ort: Raum C
Referenten: Dr. Teresa Amaral, Universität Tübingen, und Prof. Dr. Med. Thomas
