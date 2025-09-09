SkylineDx stellt das europäische Patientenprogramm Merlin for Me(TM) in Deutschland auf dem ADO-Kongress 2025 vor

Rotterdam, Niederlande und San Diego (ots/PRNewswire) -



- Das Unternehmen wird auch auf dem Branchensymposium zum Thema "Genexpression

zur Risikobewertung bei primärem Melanom - Der Merlin-Assay in der klinischen

Praxis" vertreten sein.

- SkylineDx stellt am Stand Nr. 24 aus



SkylineDx (http://www.skylinedx.com/) , ein innovatives Diagnostikunternehmen,

das sich auf die Forschung und Entwicklung molekularer Diagnostika für

Onkologie, Entzündungs- und Infektionskrankheiten spezialisiert hat, wird auf

dem ADO-Kongress 2025 sein neues europäisches Patientenprogramm Merlin for

Me(TM) vorstellen. Im Rahmen eines Branchensymposiums wird SkylineDx außerdem

anhand aktueller wissenschaftlicher Studien vorstellen, wie die

Genexpressionsanalysen (CP-GEP) vom Merlin Assay das Risiko eines Rezidivs des

primären Melanoms präzise einschätzen können. Der ADO-Kongress 2025 findet vom

10. bis 13. September 2025 in Essen, Deutschland, im Messehaus Ost statt.







Merlin for Me(TM) wird zunächst in Deutschland eingeführt und soll Patienten mitMelanom im Frühstadium den Zugang zum Merlin-Test erleichtern, indem es ihnenhilft, sich im Versicherungswesen zurechtzufinden, Unterstützungsleistungen inAnspruch zu nehmen und gezielte Aufklärungsmaterialien zu erhalten, wodurch deradministrative und finanzielle Aufwand reduziert wird. Das Programm ist eineErweiterung des Angebots von Merlin(TM), um Patienten mit Melanom und ihrenÄrzten Zugang zu Genomtests zu ermöglichen. Über Deutschland hinaus plantSkylineDx, das Programm 2026 auch in anderen europäischen Regionen einzuführen."In klinischen Umgebungen haben wir nachgewiesen, dass der Merlin-Assay einwirksames Instrument für Ärzte ist, um genau zu bestimmen, ob Patienten mitMelanomen ein hohes Metastasierungsrisiko haben und daher einerSentinel-Lymphknoten-Biopsie unterzogen werden müssen", sagte Dharminder Chahal,CEO von SkylineDx. "Die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie ist ein invasiver Eingriff,der Komplikationen mit sich bringen kann. Wenn wir also Ärzten dabei helfenkönnen, unnötige Operationen zu vermeiden, können Patienten eine bessereVersorgung erhalten. Die Patienten sind genau der Grund, warum wir dasMerlin-for-Me-Programm entwickelt haben - wir möchten den Zugang zumMerlin-Assay unabhängig vom wirtschaftlichen Status ermöglichen."Details zum Branchensymposium:Titel der Präsentation: Genexpression zur Risikobewertung bei primärem Melanom -Der Merlin-Assay in der klinischen PraxisDatum/Uhrzeit: Donnerstag, 11. September 2025, 16:45 - 17:45 Uhr MEZOrt: Raum CReferenten: Dr. Teresa Amaral, Universität Tübingen, und Prof. Dr. Med. Thomas