    SkylineDx stellt das europäische Patientenprogramm Merlin for Me(TM) in Deutschland auf dem ADO-Kongress 2025 vor

    Rotterdam, Niederlande und San Diego (ots/PRNewswire) -

    - Das Unternehmen wird auch auf dem Branchensymposium zum Thema "Genexpression
    zur Risikobewertung bei primärem Melanom - Der Merlin-Assay in der klinischen
    Praxis" vertreten sein.
    - SkylineDx stellt am Stand Nr. 24 aus

    SkylineDx (http://www.skylinedx.com/) , ein innovatives Diagnostikunternehmen,
    das sich auf die Forschung und Entwicklung molekularer Diagnostika für
    Onkologie, Entzündungs- und Infektionskrankheiten spezialisiert hat, wird auf
    dem ADO-Kongress 2025 sein neues europäisches Patientenprogramm Merlin for
    Me(TM) vorstellen. Im Rahmen eines Branchensymposiums wird SkylineDx außerdem
    anhand aktueller wissenschaftlicher Studien vorstellen, wie die
    Genexpressionsanalysen (CP-GEP) vom Merlin Assay das Risiko eines Rezidivs des
    primären Melanoms präzise einschätzen können. Der ADO-Kongress 2025 findet vom
    10. bis 13. September 2025 in Essen, Deutschland, im Messehaus Ost statt.

    Merlin for Me(TM) wird zunächst in Deutschland eingeführt und soll Patienten mit
    Melanom im Frühstadium den Zugang zum Merlin-Test erleichtern, indem es ihnen
    hilft, sich im Versicherungswesen zurechtzufinden, Unterstützungsleistungen in
    Anspruch zu nehmen und gezielte Aufklärungsmaterialien zu erhalten, wodurch der
    administrative und finanzielle Aufwand reduziert wird. Das Programm ist eine
    Erweiterung des Angebots von Merlin(TM), um Patienten mit Melanom und ihren
    Ärzten Zugang zu Genomtests zu ermöglichen. Über Deutschland hinaus plant
    SkylineDx, das Programm 2026 auch in anderen europäischen Regionen einzuführen.

    "In klinischen Umgebungen haben wir nachgewiesen, dass der Merlin-Assay ein
    wirksames Instrument für Ärzte ist, um genau zu bestimmen, ob Patienten mit
    Melanomen ein hohes Metastasierungsrisiko haben und daher einer
    Sentinel-Lymphknoten-Biopsie unterzogen werden müssen", sagte Dharminder Chahal,
    CEO von SkylineDx. "Die Sentinel-Lymphknoten-Biopsie ist ein invasiver Eingriff,
    der Komplikationen mit sich bringen kann. Wenn wir also Ärzten dabei helfen
    können, unnötige Operationen zu vermeiden, können Patienten eine bessere
    Versorgung erhalten. Die Patienten sind genau der Grund, warum wir das
    Merlin-for-Me-Programm entwickelt haben - wir möchten den Zugang zum
    Merlin-Assay unabhängig vom wirtschaftlichen Status ermöglichen."

    Details zum Branchensymposium:

    Titel der Präsentation: Genexpression zur Risikobewertung bei primärem Melanom -
    Der Merlin-Assay in der klinischen Praxis

    Datum/Uhrzeit: Donnerstag, 11. September 2025, 16:45 - 17:45 Uhr MEZ

    Ort: Raum C

    Referenten: Dr. Teresa Amaral, Universität Tübingen, und Prof. Dr. Med. Thomas
