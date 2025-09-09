    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Keine halben Sachen - KI gehört in die Unternehmens-DNA

    Osnabrück/Flensburg (ots) - Die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe betrachtet ihre
    umfassende KI-Strategie als nächsten entscheidenden Motor ihrer Transformation.

    "Wir schauen auf eine spannende Reise zurück, in der wir als Team von 75
    Standorten aus unsere printorientierten Produkte digitalisiert haben. Nun ist es
    an der Zeit, die digitalen Produkte und Dienstleistungen und unsere Arbeitsweise
    mithilfe von KI auf die nächste Stufe zu heben", kommentiert Paul Wehberg, der
    gemeinsam mit Jens Wegmann die Geschäfte der Unternehmensgruppe führt.

    Um die KI-Transformation systematisch zu steuern, nutzt NOZ/mh:n ein
    Reifegradmodell, das den Stand der KI-Entwicklung im gesamten Unternehmen
    sichtbar macht und gezielte nächste Schritte definiert. So wird klar, wo erste
    Experimente laufen, wo KI bereits fest verankert ist und wo Innovationspotenzial
    entsteht.

    Besonderen Wert legt die Unternehmensgruppe auf die Befähigung ihrer 2.500
    Mitarbeitenden, nicht nur in der Redaktion, sondern auch in Bereichen wie
    Vermarktung, Kundenservice, Verwaltung und Logistik. Dafür gibt es bereits ein
    Angebot: gezielte Redaktionscoachings, die Veranstaltungsreihe "KI vor Ort",
    sowie den sicheren Rahmen durch Gemini und eine unternehmensweite KI-Richtlinie.
    Ein eigens geschultes Experten- und Multiplikatorenteam sorgt dafür, dass das
    Wissen in die Fläche getragen wird.

    "Wir möchten jeden Mitarbeitenden dazu bringen, KI als Selbstverständlichkeit zu
    nutzen und als Chance zu sehen. Als Chance, sich auf die Tätigkeiten zu
    konzentrieren, bei denen auch in Zukunft der Mensch den Unterschied macht.
    Echter Fortschritt entsteht deshalb nicht durch ein einzelnes Leuchtturmprojekt,
    sondern dadurch, dass KI für alle Kolleginnen und Kollegen Teil ihrer täglichen
    Arbeit wird", erklärt Jens Wegmann.

    Parallel entwickelt das Haus konkrete Anwendungen, die drei zentrale Ziele
    verfolgen: die Abnahme von Routinetätigkeiten für mehr Freiraum, die
    Qualitätssteigerung journalistischer Arbeit und die Steigerung des
    Kundennutzens. Dazu gehört beispielsweise in den Redaktionen mit dem KI-Buddy
    ein Werkzeugkasten für Redakteure, Text-to-Speech-Funktionen, automatisierte
    Podcasts und Artikel-Zusammenfassungen oder intelligente Vorschläge für
    Textelemente im CMS. Derzeit wird zudem ein Coaching Bot erprobt, ein Assistent,
    der Redakteurinnen und Redakteuren qualitatives Feedback zu Artikeln gibt. In
    der Testphase befindet sich auch "Frag die NOZ", ein Chatbot, mit dem
    Nutzerinnen und Nutzer auf Basis des Archivs Fragen stellen und im Gespräch mit
    den Inhalten interagieren können, ein Beispiel für innovative
    Produktentwicklung, die neue Nutzererlebnisse schafft.

    Auch außerhalb des Journalismus werden neue Angebote entwickelt, etwa ein Voice-
    und Chatbot für Reklamationen im Kundenservice sowie der Sales Konzepter als
    Werkzeugkasten für die Vermarktung. Die technologische Grundlage liefert das
    Data & KI-Team der NOZ Digital. In dieses Team wurde gezielt zusätzliche
    Expertise investiert, sodass heute mit modernen Cloud-Umgebungen und einem
    zeitgemäßen Tech-Stack die Basis vorhanden ist, um KI-Lösungen professionell zu
    entwickeln, zu betreiben und zu skalieren.

    "Uns ist wichtig, KI breit im Unternehmen zu verankern. Gleichzeitig dürfen wir
    nicht vergessen, dass KI vor allem auch eine komplexe Technologie ist, weshalb
    wir auch eigene technische Expertise aufbauen müssen", sagt Daniel Pleus, Leiter
    KI-Strategie & -Innovation, der im August 2024 von Schibsted kam und zuvor unter
    anderem bei eBay tätig war. Er koordiniert die Umsetzung der Strategie,
    begleitet die Fachbereiche bei ihren Roadmaps und sorgt für den Austausch mit
    Partnern.

    Für weitere Informationen und Bildmaterial wenden Sie sich an:

    Salloa Lange
    Leitung Gruppenkommunikation NOZ/mh:n
    Mobil: 0171-529 33 55
    mailto:salloa.lange@noz.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179965/6113793
    OTS: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Keine halben Sachen - KI gehört in die Unternehmens-DNA Die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe betrachtet ihre umfassende KI-Strategie als nächsten entscheidenden Motor ihrer Transformation. "Wir schauen auf eine spannende Reise zurück, in der wir als Team von 75 Standorten aus unsere printorientierten Produkte …