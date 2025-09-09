Keine halben Sachen - KI gehört in die Unternehmens-DNA

Osnabrück/Flensburg (ots) - Die NOZ/mh:n Unternehmensgruppe betrachtet ihre

umfassende KI-Strategie als nächsten entscheidenden Motor ihrer Transformation.



"Wir schauen auf eine spannende Reise zurück, in der wir als Team von 75

Standorten aus unsere printorientierten Produkte digitalisiert haben. Nun ist es

an der Zeit, die digitalen Produkte und Dienstleistungen und unsere Arbeitsweise

mithilfe von KI auf die nächste Stufe zu heben", kommentiert Paul Wehberg, der

gemeinsam mit Jens Wegmann die Geschäfte der Unternehmensgruppe führt.





Um die KI-Transformation systematisch zu steuern, nutzt NOZ/mh:n ein

Reifegradmodell, das den Stand der KI-Entwicklung im gesamten Unternehmen

sichtbar macht und gezielte nächste Schritte definiert. So wird klar, wo erste

Experimente laufen, wo KI bereits fest verankert ist und wo Innovationspotenzial

entsteht.



Besonderen Wert legt die Unternehmensgruppe auf die Befähigung ihrer 2.500

Mitarbeitenden, nicht nur in der Redaktion, sondern auch in Bereichen wie

Vermarktung, Kundenservice, Verwaltung und Logistik. Dafür gibt es bereits ein

Angebot: gezielte Redaktionscoachings, die Veranstaltungsreihe "KI vor Ort",

sowie den sicheren Rahmen durch Gemini und eine unternehmensweite KI-Richtlinie.

Ein eigens geschultes Experten- und Multiplikatorenteam sorgt dafür, dass das

Wissen in die Fläche getragen wird.



"Wir möchten jeden Mitarbeitenden dazu bringen, KI als Selbstverständlichkeit zu

nutzen und als Chance zu sehen. Als Chance, sich auf die Tätigkeiten zu

konzentrieren, bei denen auch in Zukunft der Mensch den Unterschied macht.

Echter Fortschritt entsteht deshalb nicht durch ein einzelnes Leuchtturmprojekt,

sondern dadurch, dass KI für alle Kolleginnen und Kollegen Teil ihrer täglichen

Arbeit wird", erklärt Jens Wegmann.



Parallel entwickelt das Haus konkrete Anwendungen, die drei zentrale Ziele

verfolgen: die Abnahme von Routinetätigkeiten für mehr Freiraum, die

Qualitätssteigerung journalistischer Arbeit und die Steigerung des

Kundennutzens. Dazu gehört beispielsweise in den Redaktionen mit dem KI-Buddy

ein Werkzeugkasten für Redakteure, Text-to-Speech-Funktionen, automatisierte

Podcasts und Artikel-Zusammenfassungen oder intelligente Vorschläge für

Textelemente im CMS. Derzeit wird zudem ein Coaching Bot erprobt, ein Assistent,

der Redakteurinnen und Redakteuren qualitatives Feedback zu Artikeln gibt. In

der Testphase befindet sich auch "Frag die NOZ", ein Chatbot, mit dem

Nutzerinnen und Nutzer auf Basis des Archivs Fragen stellen und im Gespräch mit

den Inhalten interagieren können, ein Beispiel für innovative

Produktentwicklung, die neue Nutzererlebnisse schafft.



Auch außerhalb des Journalismus werden neue Angebote entwickelt, etwa ein Voice-

und Chatbot für Reklamationen im Kundenservice sowie der Sales Konzepter als

Werkzeugkasten für die Vermarktung. Die technologische Grundlage liefert das

Data & KI-Team der NOZ Digital. In dieses Team wurde gezielt zusätzliche

Expertise investiert, sodass heute mit modernen Cloud-Umgebungen und einem

zeitgemäßen Tech-Stack die Basis vorhanden ist, um KI-Lösungen professionell zu

entwickeln, zu betreiben und zu skalieren.



"Uns ist wichtig, KI breit im Unternehmen zu verankern. Gleichzeitig dürfen wir

nicht vergessen, dass KI vor allem auch eine komplexe Technologie ist, weshalb

wir auch eigene technische Expertise aufbauen müssen", sagt Daniel Pleus, Leiter

KI-Strategie & -Innovation, der im August 2024 von Schibsted kam und zuvor unter

anderem bei eBay tätig war. Er koordiniert die Umsetzung der Strategie,

begleitet die Fachbereiche bei ihren Roadmaps und sorgt für den Austausch mit

Partnern.



