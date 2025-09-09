Walmart in den Startlöchern

Insgesamt hat die Walmart-Aktie in 2025 kaum an Wert zugewonnen, sondern schwankt grob seitwärts und hinterließ bei 105,30 US-Dollar Mitte Februar hierbei ein markantes Rekordhoch. Nun aber kehrt offensichtlich vermehrt Kaufdynamik in den Wert zurück und könnte als Basis für einen Ausbruch auf der Oberseite fungieren. Dies würde mittel- bis langfristig eine starke Signallage erzeugen und ein Investment sehr attraktiv gestalten. Aktuell ist Walmart zwischen den Handelsmarken von 96,00 und 105,30 US-Dollar vorläufig als neutral zu bewerten. Ein pragmatisches Long-Engagement kann indes aber schon mal vorbereitet werden.

Erst wenn die Walmart-Aktie einen Wochenschlusskurs oberhalb von 105,30 US-Dollar vorweisen kann, würde die Wahrscheinlichkeit für ein mittelfristiges Kaufsignal mit einem vorläufigen Ziel bei 119,37 und darüber 130,59 US-Dollar sichtlich zunehmen und sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber noch rund sechs Prozent unter dem Ausbruchsniveau von 105,30 US-Dollar angesetzt werden. Auf der Unterseite bildet der Preisbereich um 96,00 US-Dollar eine mögliche Verkaufsmarke in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) bei 92,88 US-Dollar, darunter müsste der Support um 90,00 US-Dollar einspringen. Hierdurch würde aber die Wahrscheinlichkeit eines Doppelhochs enorm zunehmen und könnte das Papier langfristig belasten.

Walmart Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 105,30 US-Dollar würde der Walmart-Aktie auf Sicht der nächsten Monate ein Kaufsignal bis auf 130,59 US-Dollar bescheren und sich für ein längerfristiges Long-Engagement anbieten. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Knock-out von 91,80 US-Dollar ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK8JJL zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 245 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,29 Euro ermittelt. Ein attraktives Setup für langfristig orientierte Anleger.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8JJL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,88 - 0,90 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 91,8006 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 91,8006 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 102,28 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,29 Euro Hebel: 9,7 Kurschance: + 245 Prozent Börse Frankfurt

