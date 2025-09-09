    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stromausfall in Berlin - 15.000 Haushalte wieder versorgt

    Für Sie zusammengefasst
    • 15.000 Kunden nach Stromausfall wieder versorgt.
    • Politisch motivierter Brandanschlag als Ursache vermutet.
    • Reparaturen dauern, Umleitungen werden eingerichtet.

    BERLIN (dpa-AFX) - Etwa sieben Stunden nach dem mutmaßlichen Brandanschlag und Stromausfall im Berliner Südosten werden 15.000 von knapp 50.000 betroffenen Kunden wieder mit Energie versorgt. Das sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Man habe Leitungen umgeschaltet, so dass die Versorgung bestimmter Gegenden ab dem späten Vormittag wieder möglich gewesen sei.

    Wie lange die anderen Haushalte noch auf Strom warten müssen, sei unklar. Reparaturen seien so schnell noch nicht möglich gewesen. Aber es gebe andere technische Möglichkeiten zur Umleitung. So sei der Strom rund um den S-Bahnhof Adlershof wieder da.

    Weiterhin werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Stromversorgung im Bereich des Berliner Stadtteils Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick wieder hochzufahren, sagte der Sprecher. "Alle, die bei uns verfügbar sind, arbeiten daran."

    Politisch motivierter Brandanschlag?

    Betroffen waren laut Feuerwehr in der Gegend mit vielen Einfamilienhäusern seit etwa 3.30 Uhr 43.000 Haushalte, 3.000 Firmen und auch zwei Pflegeheime. Ampeln und Straßenbeleuchtung fielen ebenso aus.

    Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem politisch motivierten Brandanschlag aus. Der Alarm ging um 3.00 Uhr ein. Eine Stunde brauchten Feuerwehrleute, um den Brand zu löschen. An den beiden hohen Strommasten am Königsheideweg waren dicke Leitungen durch das Feuer beschädigt und teilweise zerstört worden. Die Täter setzten nach ersten Erkenntnissen einen sogenannten Brandbeschleuniger, also etwa Benzin, ein./rab/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Stromausfall in Berlin - 15.000 Haushalte wieder versorgt Etwa sieben Stunden nach dem mutmaßlichen Brandanschlag und Stromausfall im Berliner Südosten werden 15.000 von knapp 50.000 betroffenen Kunden wieder mit Energie versorgt. Das sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin der Deutschen Presse-Agentur. …