Stromausfall in Berlin - 15.000 Haushalte wieder versorgt

BERLIN (dpa-AFX) - Etwa sieben Stunden nach dem mutmaßlichen Brandanschlag und Stromausfall im Berliner Südosten werden 15.000 von knapp 50.000 betroffenen Kunden wieder mit Energie versorgt. Das sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Man habe Leitungen umgeschaltet, so dass die Versorgung bestimmter Gegenden ab dem späten Vormittag wieder möglich gewesen sei.

Wie lange die anderen Haushalte noch auf Strom warten müssen, sei unklar. Reparaturen seien so schnell noch nicht möglich gewesen. Aber es gebe andere technische Möglichkeiten zur Umleitung. So sei der Strom rund um den S-Bahnhof Adlershof wieder da.