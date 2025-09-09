    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    Novartis plant Milliardenzukauf in den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Novartis kauft Tourmaline Bio für 1,4 Mrd. USD.
    • 48 USD je Aktie in bar, Abschluss im Q4 geplant.
    • Pacibekitug könnte kardiovaskuläre Therapie revolutionieren.
    Novartis plant Milliardenzukauf in den USA
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis kauft in den USA zu. Für rund 1,4 Milliarden US-Dollar soll das Biopharmazie-Unternehmen Tourmaline Bio übernommen werden. Novartis biete über eine indirekte Tochtergesellschaft 48 Dollar je Aktie in bar, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die Transaktion genehmigt.

    Tourmaline Bio habe mit Pacibekitug einen vielversprechenden monoklonalen Antikörper gegen systemische Entzündungen - einem bedeutenden Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - entwickelt. Das Medikament befinde sich bereits in fortgeschrittenen Phase-II-Studien. Damit übernehme Novartis wohl ein Phase-III-fähiges Produkt, welches das eigene Portfolio ergänze, hieß es weiter.

    Da derzeit keine weit verbreiteten entzündunghemmenden Therapien zur Senkung des kardiovaskulären Risikos verfügbar seien, stelle Pacibekitug einen potenziellen Durchbruch bei der Behandlung dar, wird Shreeram Aradhye, Entwicklungschef und Chef-Mediziner von Novartis, zitiert.

    An der Börse stößt der Zukauf auf ein zurückhaltendes Echo. Für Vontobel-Analyst Stefan Schneider mache der Zukauf aus strategischer Sicht durchaus Sinn, da es das Portfolio von Novartis im kardio-vaskulären Bereich ergänze. ZKB-Experte Laurent Flamme hingegen rechnet mit Resultaten aus der nötigen Phase-III-Studie nicht vor 2029 und hält risiko-diskontierte Spitzenumsätze von 0,5 bis 1,0 Milliarden Dollar für angemessen./dm/rw/AWP/jha

    ISIN:CH0012005267WKN:904278

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 109,2 auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +1,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 230,61 Mrd..

    Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3720. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Novartis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 120,00CHF was eine Bandbreite von -13,08 %/+9,79 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
