Globale Industriestudie deckt Risiken in Liefernetzwerken auf
München (ots) - Resiliente und agile Supply-Chain-Netzwerke sind in der heutigen
Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Dennoch setzt fast die Hälfte der
Unternehmen nach wie vor auf veraltete Tools wie E-Mails oder persönliche
Meetings, um sensible Daten mit Lieferanten auszutauschen. Dies geht aus der
Studie "Die Zukunft der Produktentwicklung - Product Lifecycle Management im
Fokus" hervor. Für die von Aras in Auftrag gegebene Umfrage wurden 656
Führungskräfte aus den USA, Europa und Japan befragt, um herauszufinden, wie
Industrieunternehmen ihre Lieferketten im Zuge der digitalen Transformation
anpassen.
"Unternehmen sind zwar bestrebt, ihre Lieferanten in digitale Prozesse
einzubinden. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Viele nutzen nach wie vor
ineffiziente Werkzeuge, die Entscheidungen verzögern und die Fehleranfälligkeit
in der Kommunikation erhöhen", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President
bei Aras.
Laut Umfrage tauschen 79 Prozent der Unternehmen Informationen über
Produktdesign oder Technik mit ihren Lieferanten aus, 83 Prozent teilen
Compliance- und Nachhaltigkeitsdaten. Die genutzten Methoden geben jedoch Anlass
zur Sorge: 52 Prozent setzen auf E-Mail und File-Sharing-Dienste, 49 Prozent auf
persönliche Treffen. Nur 43 Prozent nutzen digitale Kollaborationsplattformen.
"Traditionelle Methoden der Kommunikation werden den Anforderungen der heutigen,
schnelllebigen Geschäftswelt einfach nicht gerecht", sagt Industrieexperte
Rollenmüller. "Unternehmen benötigen Systeme, die einen präzisen, nahtlosen und
sicheren Informationsaustausch ermöglichen. Alle Beteiligten müssen sich darauf
verlassen können, dass die Daten aktuell, korrekt und manipulationssicher sind -
und keine Fehler durch manuelle Bearbeitung entstehen."
Digitale Zusammenarbeit als Wettbewerbsvorteil
Neun von zehn Befragten bestätigen, dass die Integration der Lieferkette für ihr
Produktlebenszyklusmanagement und ihre Digital-Thread-Strategie von zentraler
Bedeutung ist. "Eine integrierte Lieferkette wirkt nicht nur kostensenkend,
sondern ist in einer Welt zunehmender Marktvolatilität unverzichtbar für den
Geschäftserfolg", erklärt Rollenmüller. Unternehmen, die Datensilos aufbrechen
und Informationen in Echtzeit austauschen, können Krisen besser bewältigen und
Kundenbedürfnisse gezielter erfüllen. Der frühzeitige Austausch von
Entwicklungsdaten und strategischen Zielen wird in hart umkämpften Märkten zum
entscheidenden Differenzierungsmerkmal.
Doch eine enge Integration birgt auch Herausforderungen: Unternehmen müssen das
Spannungsfeld zwischen strategischer Partnerschaft und operativer Unabhängigkeit
navigieren, während sie gleichzeitig heterogene IT-Landschaften und
