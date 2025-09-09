Globale Industriestudie deckt Risiken in Liefernetzwerken auf

München (ots) - Resiliente und agile Supply-Chain-Netzwerke sind in der heutigen

Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Dennoch setzt fast die Hälfte der

Unternehmen nach wie vor auf veraltete Tools wie E-Mails oder persönliche

Meetings, um sensible Daten mit Lieferanten auszutauschen. Dies geht aus der

Studie "Die Zukunft der Produktentwicklung - Product Lifecycle Management im

Fokus" hervor. Für die von Aras in Auftrag gegebene Umfrage wurden 656

Führungskräfte aus den USA, Europa und Japan befragt, um herauszufinden, wie

Industrieunternehmen ihre Lieferketten im Zuge der digitalen Transformation

anpassen.



"Unternehmen sind zwar bestrebt, ihre Lieferanten in digitale Prozesse

einzubinden. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Viele nutzen nach wie vor

ineffiziente Werkzeuge, die Entscheidungen verzögern und die Fehleranfälligkeit

in der Kommunikation erhöhen", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President

bei Aras.







Produktdesign oder Technik mit ihren Lieferanten aus, 83 Prozent teilen

Compliance- und Nachhaltigkeitsdaten. Die genutzten Methoden geben jedoch Anlass

zur Sorge: 52 Prozent setzen auf E-Mail und File-Sharing-Dienste, 49 Prozent auf

persönliche Treffen. Nur 43 Prozent nutzen digitale Kollaborationsplattformen.



"Traditionelle Methoden der Kommunikation werden den Anforderungen der heutigen,

schnelllebigen Geschäftswelt einfach nicht gerecht", sagt Industrieexperte

Rollenmüller. "Unternehmen benötigen Systeme, die einen präzisen, nahtlosen und

sicheren Informationsaustausch ermöglichen. Alle Beteiligten müssen sich darauf

verlassen können, dass die Daten aktuell, korrekt und manipulationssicher sind -

und keine Fehler durch manuelle Bearbeitung entstehen."



Digitale Zusammenarbeit als Wettbewerbsvorteil



Neun von zehn Befragten bestätigen, dass die Integration der Lieferkette für ihr

Produktlebenszyklusmanagement und ihre Digital-Thread-Strategie von zentraler

Bedeutung ist. "Eine integrierte Lieferkette wirkt nicht nur kostensenkend,

sondern ist in einer Welt zunehmender Marktvolatilität unverzichtbar für den

Geschäftserfolg", erklärt Rollenmüller. Unternehmen, die Datensilos aufbrechen

und Informationen in Echtzeit austauschen, können Krisen besser bewältigen und

Kundenbedürfnisse gezielter erfüllen. Der frühzeitige Austausch von

Entwicklungsdaten und strategischen Zielen wird in hart umkämpften Märkten zum

entscheidenden Differenzierungsmerkmal.



Doch eine enge Integration birgt auch Herausforderungen: Unternehmen müssen das

Spannungsfeld zwischen strategischer Partnerschaft und operativer Unabhängigkeit

navigieren, während sie gleichzeitig heterogene IT-Landschaften und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





