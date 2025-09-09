    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Globale Industriestudie deckt Risiken in Liefernetzwerken auf

    München (ots) - Resiliente und agile Supply-Chain-Netzwerke sind in der heutigen
    Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Dennoch setzt fast die Hälfte der
    Unternehmen nach wie vor auf veraltete Tools wie E-Mails oder persönliche
    Meetings, um sensible Daten mit Lieferanten auszutauschen. Dies geht aus der
    Studie "Die Zukunft der Produktentwicklung - Product Lifecycle Management im
    Fokus" hervor. Für die von Aras in Auftrag gegebene Umfrage wurden 656
    Führungskräfte aus den USA, Europa und Japan befragt, um herauszufinden, wie
    Industrieunternehmen ihre Lieferketten im Zuge der digitalen Transformation
    anpassen.

    "Unternehmen sind zwar bestrebt, ihre Lieferanten in digitale Prozesse
    einzubinden. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Viele nutzen nach wie vor
    ineffiziente Werkzeuge, die Entscheidungen verzögern und die Fehleranfälligkeit
    in der Kommunikation erhöhen", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President
    bei Aras.

    Laut Umfrage tauschen 79 Prozent der Unternehmen Informationen über
    Produktdesign oder Technik mit ihren Lieferanten aus, 83 Prozent teilen
    Compliance- und Nachhaltigkeitsdaten. Die genutzten Methoden geben jedoch Anlass
    zur Sorge: 52 Prozent setzen auf E-Mail und File-Sharing-Dienste, 49 Prozent auf
    persönliche Treffen. Nur 43 Prozent nutzen digitale Kollaborationsplattformen.

    "Traditionelle Methoden der Kommunikation werden den Anforderungen der heutigen,
    schnelllebigen Geschäftswelt einfach nicht gerecht", sagt Industrieexperte
    Rollenmüller. "Unternehmen benötigen Systeme, die einen präzisen, nahtlosen und
    sicheren Informationsaustausch ermöglichen. Alle Beteiligten müssen sich darauf
    verlassen können, dass die Daten aktuell, korrekt und manipulationssicher sind -
    und keine Fehler durch manuelle Bearbeitung entstehen."

    Digitale Zusammenarbeit als Wettbewerbsvorteil

    Neun von zehn Befragten bestätigen, dass die Integration der Lieferkette für ihr
    Produktlebenszyklusmanagement und ihre Digital-Thread-Strategie von zentraler
    Bedeutung ist. "Eine integrierte Lieferkette wirkt nicht nur kostensenkend,
    sondern ist in einer Welt zunehmender Marktvolatilität unverzichtbar für den
    Geschäftserfolg", erklärt Rollenmüller. Unternehmen, die Datensilos aufbrechen
    und Informationen in Echtzeit austauschen, können Krisen besser bewältigen und
    Kundenbedürfnisse gezielter erfüllen. Der frühzeitige Austausch von
    Entwicklungsdaten und strategischen Zielen wird in hart umkämpften Märkten zum
    entscheidenden Differenzierungsmerkmal.

    Doch eine enge Integration birgt auch Herausforderungen: Unternehmen müssen das
    Spannungsfeld zwischen strategischer Partnerschaft und operativer Unabhängigkeit
    navigieren, während sie gleichzeitig heterogene IT-Landschaften und
