Die neue Rüstungs-Rangliste
Rheinmetall auf die 1 – und ein Rivale stolpert hart ins Abseits
Barclays hat Europas Rüstungsbranche neu bewertet. Rheinmetall gilt darin als klarer Favorit, während Hensoldt nur auf Halten landet und Saab sogar deutliche Abstriche hinnehmen muss.
- Rheinmetall als Favorit mit Kursziel 2.050 Euro.
- Hensoldt nur "Equal Weight", hohes Bewertungsniveau.
- Saab mit Abwärtspotenzial, Kursziel 395 Kronen.
Die britische Investmentbank Barclays hat eine frische Branchenstudie zur europäischen Rüstungsindustrie vorgelegt und dabei ein klares Urteil gefällt: Rheinmetall ist der Favorit. Analyst Afonso Osorio nahm die Aktie mit einem Kursziel von 2.050 Euro und dem Votum "Overweight" in die Bewertung auf. Er verwies auf die starke Marktstellung der Düsseldorfer in Deutschland und die wachsende Rolle in Europa. Damit hebt Barclays Rheinmetall deutlich von Wettbewerbern wie Hensoldt, Leonardo und Saab ab.
Für Hensoldt setzten die Experten zwar ein Kursziel von 88 Euro, stufen die Aktie jedoch nur mit "Equal Weight" ein. Die Begründung: Die Bewertung sei im Branchenvergleich hoch, während sich das Wachstum angesichts langfristiger Auftragsstrukturen langsamer beschleunigen dürfte. Bei Saab sieht Barclays sogar Abwärtspotenzial. Die Titel wurden mit "Underweight" und einem Kursziel von 395 Kronen eingestuft, deutlich unter dem aktuellen Handelsniveau von knapp 500 Kronen. Zwar produziere Saab solide Systeme, doch sei das Potenzial bereits im Kurs eingepreist.
Die Einordnung durch Barclays trifft auf einen Markt, der von geopolitischen Spannungen und steigenden Verteidigungsbudgets profitiert. Vor allem in Deutschland stehen neue Beschaffungen an. So will die Bundeswehr 300 weitere Patriot-Luftabwehrraketen in den USA ordern. Der Deal soll ein Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro haben, wobei Norwegen knapp 200 Millionen beisteuern will. Die Bestellung dient auch dazu, Bestände aufzufüllen, nachdem Deutschland bereits Systeme an die Ukraine abgegeben hatte. Parallel soll die Drohnenflotte mit drei israelischen "Heron"-Systemen ausgebaut werden, Kostenpunkt rund 600 Millionen Euro.
Auch Rheinmetall profitiert direkt von neuen Aufträgen: Geplant ist der Kauf von 24 mobilen Krankenstationen im Wert von 400 Millionen Euro, die auf Lkw- und Containerbasis gebaut werden und auch im Frontgebiet eingesetzt werden können. Über alle Beschaffungsvorhaben soll in dieser Woche der Haushaltsausschuss entscheiden.
Die Barclays-Analyse hebt jedoch hervor, dass sich die Spreu im Sektor zunehmend vom Weizen trennt. Während Rheinmetall als klarer Profiteur des Aufrüstungsbooms gilt, dürften andere Unternehmen länger brauchen, um vergleichbares Wachstum zu generieren.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion