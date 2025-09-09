    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Die neue Rüstungs-Rangliste

    1065 Aufrufe 1065 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall auf die 1 – und ein Rivale stolpert hart ins Abseits

    Barclays hat Europas Rüstungsbranche neu bewertet. Rheinmetall gilt darin als klarer Favorit, während Hensoldt nur auf Halten landet und Saab sogar deutliche Abstriche hinnehmen muss.

    Für Sie zusammengefasst
    Die neue Rüstungs-Rangliste - Rheinmetall auf die 1 – und ein Rivale stolpert hart ins Abseits
    Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

    Die britische Investmentbank Barclays hat eine frische Branchenstudie zur europäischen Rüstungsindustrie vorgelegt und dabei ein klares Urteil gefällt: Rheinmetall ist der Favorit. Analyst Afonso Osorio nahm die Aktie mit einem Kursziel von 2.050 Euro und dem Votum "Overweight" in die Bewertung auf. Er verwies auf die starke Marktstellung der Düsseldorfer in Deutschland und die wachsende Rolle in Europa. Damit hebt Barclays Rheinmetall deutlich von Wettbewerbern wie Hensoldt, Leonardo und Saab ab.

    Für Hensoldt setzten die Experten zwar ein Kursziel von 88 Euro, stufen die Aktie jedoch nur mit "Equal Weight" ein. Die Begründung: Die Bewertung sei im Branchenvergleich hoch, während sich das Wachstum angesichts langfristiger Auftragsstrukturen langsamer beschleunigen dürfte. Bei Saab sieht Barclays sogar Abwärtspotenzial. Die Titel wurden mit "Underweight" und einem Kursziel von 395 Kronen eingestuft, deutlich unter dem aktuellen Handelsniveau von knapp 500 Kronen. Zwar produziere Saab solide Systeme, doch sei das Potenzial bereits im Kurs eingepreist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.853,38€
    Basispreis
    1,24
    Ask
    × 13,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.605,06€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 13,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Die Einordnung durch Barclays trifft auf einen Markt, der von geopolitischen Spannungen und steigenden Verteidigungsbudgets profitiert. Vor allem in Deutschland stehen neue Beschaffungen an. So will die Bundeswehr 300 weitere Patriot-Luftabwehrraketen in den USA ordern. Der Deal soll ein Volumen von rund 1,5 Milliarden Euro haben, wobei Norwegen knapp 200 Millionen beisteuern will. Die Bestellung dient auch dazu, Bestände aufzufüllen, nachdem Deutschland bereits Systeme an die Ukraine abgegeben hatte. Parallel soll die Drohnenflotte mit drei israelischen "Heron"-Systemen ausgebaut werden, Kostenpunkt rund 600 Millionen Euro.

    Auch Rheinmetall profitiert direkt von neuen Aufträgen: Geplant ist der Kauf von 24 mobilen Krankenstationen im Wert von 400 Millionen Euro, die auf Lkw- und Containerbasis gebaut werden und auch im Frontgebiet eingesetzt werden können. Über alle Beschaffungsvorhaben soll in dieser Woche der Haushaltsausschuss entscheiden.

    Die Barclays-Analyse hebt jedoch hervor, dass sich die Spreu im Sektor zunehmend vom Weizen trennt. Während Rheinmetall als klarer Profiteur des Aufrüstungsbooms gilt, dürften andere Unternehmen länger brauchen, um vergleichbares Wachstum zu generieren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1827,53, was eine Steigerung von +4,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die neue Rüstungs-Rangliste Rheinmetall auf die 1 – und ein Rivale stolpert hart ins Abseits Barclays hat Europas Rüstungsbranche neu bewertet. Rheinmetall gilt darin als klarer Favorit, während Hensoldt nur auf Halten landet und Saab sogar deutliche Abstriche hinnehmen muss.