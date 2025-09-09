Rheinmetall auf die 1 – und ein Rivale stolpert hart ins Abseits

Die britische Investmentbank Barclays hat eine frische Branchenstudie zur europäischen Rüstungsindustrie vorgelegt und dabei ein klares Urteil gefällt: Rheinmetall ist der Favorit. Analyst Afonso Osorio nahm die Aktie mit einem Kursziel von 2.050 Euro und dem Votum "Overweight" in die Bewertung auf. Er verwies auf die starke Marktstellung der Düsseldorfer in Deutschland und die wachsende Rolle in Europa. Damit hebt Barclays Rheinmetall deutlich von Wettbewerbern wie Hensoldt, Leonardo und Saab ab.

Für Hensoldt setzten die Experten zwar ein Kursziel von 88 Euro, stufen die Aktie jedoch nur mit "Equal Weight" ein. Die Begründung: Die Bewertung sei im Branchenvergleich hoch, während sich das Wachstum angesichts langfristiger Auftragsstrukturen langsamer beschleunigen dürfte. Bei Saab sieht Barclays sogar Abwärtspotenzial. Die Titel wurden mit "Underweight" und einem Kursziel von 395 Kronen eingestuft, deutlich unter dem aktuellen Handelsniveau von knapp 500 Kronen. Zwar produziere Saab solide Systeme, doch sei das Potenzial bereits im Kurs eingepreist.