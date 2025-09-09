Entscheidung zur Zukunft der Lürssen-Militärwerften erwartet
- Rheinmetall plant Übernahme der Lürssen-Werften.
- Entscheidung über Investition in 2-3 Wochen erwartet.
- Lürssen spezialisiert auf Marine- und Behördenschiffe.
DÜSSELDORF/BREMEN (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will bald über eine Übernahme der Lürssen-Militärwerften entscheiden. "Wir sind interessiert, unser Produktportfolio zu erweitern und wir werden in wenigen Wochen eine Entscheidung treffen, wo wir investieren, in welches Unternehmen wir investieren", sagte Vorstandschef Armin Papperger dem ZDF-Magazin "Wiso". Der Konzern wolle in den Marine-Bereich einsteigen. Papperger zufolge soll die Entscheidung in zwei bis drei Wochen bekanntgegeben werden. Der Kauf des militärischen Bereichs des Bremer Schiffsbauers Naval Vessels Lürssen (NVL) sei eine Option, so der Vorstandschef.
Nach Medienberichten plant Rheinmetall einen Kauf der Militärwerften. Demnach laufen Gespräche mit NVL. Die beiden Unternehmen äußerten sich dazu bislang nicht. Allerdings informierte der Bremer Schiffsbauer in einem internen Schreiben jüngst die Belegschaft, dass es Beratungen über eine mögliche Konsolidierung gibt. Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf baut bisher keine Schiffe, macht aber bereits Geschäfte mit der Marine, etwa mit Schiffsgeschützen und mit Lasermodulen.
Die private Werftengruppe Lürssen ist seit Oktober 2021 zweigeteilt in die Marinesparte NVL und in eine Jachtsparte. Die NVL ist auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen für die Deutsche Marine und Kunden weltweit spezialisiert. In Deutschland gehören zu NVL vier Werften: die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven./miu/DP/mis
"WISO" im ZDF: Rheinmetall verspricht Ukraine Drohnen-Abwehrsysteme
Exklusiv-Interview mit Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger
https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/wiso-im-zdf-rheinmetall-verspricht-ukraine-drohnen-abwehrsysteme
Ich denke, dass man als langfristiger Investor und im daytrading mit Rheinmetall super aufgestellt ist. Volumen, Streuung, Phantasie, Potenz des Unternehmens, Kompetenz der Unternehmensführung - hier passt m.E. ALLES! Während meine langfristige Position ruht und wartet, geben die daytrading Depots im Kleinen trotzdem Gas ;)
Und ich denke, dass User in einer Plattform wie dieser hier, unabhängig von der Namensgebung wenig bis gar keinen Ausschlag geben. Sir hin oder her - solange jemand brandaktuelle Neuigkeiten postet, lese ich gern mit (auch bei negativen News!)
Ach so: wenn der Haushalt 2025 endgültig abgenickt wurde, geht es direkt weiter mit dem Haushalt 2026, so dass dann auch wieder etwas neue Kurs-Fantasie für die Zukunft entstehen dürfte