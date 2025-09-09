AKTIEN IM FOKUS
Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druck
- Rüstungstitel fallen nach freundlichem Wochenstart.
- Rheinmetall verliert trotz positiver Analystenempfehlung.
- Hensoldt und Renk ebenfalls mit deutlichen Kursverlusten.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungstitel haben nach einem freundlichen Wochenstart am Dienstag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt gezählt.
Rheinmetall profitierten damit nur kurz von einer neuen Analystenempfehlung: Nach einem Hoch seit Juli drehten sie mit dem Dax ins Minus und notierten gegen Mittag 1,8 Prozent tiefer bei 1.758 Euro.
Die Aktien von MDax -Schlusslicht Hensoldt prallten wie schon am Montag an der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie nach unten ab und büßten zuletzt 5 Prozent auf rund 88 Euro ein. Für Indexnachbar Renk ging es um 3,3 Prozent auf knapp 67 Euro nach unten. Mit ihren Kursgewinnen seit Jahresbeginn belegen alle drei Titel aber weiterhin Spitzenplätze in ihren Indizes.
Die britische Bank Barclays hatte am Morgen die Beobachtung von Rheinmetall mit einer positiven Einschätzung aufgenommen. Experte Afonso Osorio empfiehlt die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 2.050 Euro. Er setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit.
Rheinmetall ist sein Favorit gegenüber den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab . Das "Equal-weight"-Votum mit einem Kursziel von 88 Euro für Hensoldt begründet Osorio auch mit der aus seiner Sicht aktuell hohen Bewertung des Unternehmens an der Börse./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 46,60 auf Tradegate (09. September 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um +3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,69 %.
Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,60 Mrd..
RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der RENK Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -12,35 %/+36,01 % bedeutet.
