Nach Deal-Ankündigung: Novartis sichert sich Medikament aus Milliardenmarkt

Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten der Transaktion einstimmig zugestimmt. Novartis soll ein Übernahmeangebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien von Tourmaline unterbreiten, hieß es. Nach Deal-Abschluss soll Tourmaline-Bio eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Novartis werden.

Der Schweizer Pharmariese Novartis teilte heute mit, dass er Tourmaline Bio für 1,4 Milliarden US-Dollar übernehmen wird. Der Abschluss der Transaktion soll im vierten Quartal stattfinden.

Durch den Deal erwirbt Novartis mit Pacibekitug ein Wirkstoffkandidat. Das Medikament zielt auf systemische Entzündungen ab und soll als Therapieoption bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden. Dieser Markt hat ein enormes Volumen, da Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die führende Todesursache sind. Mit dem bevorstehenden Kauf stärkt Novartis gezielt sein bestehendes Kardiologie-Portfolio und baut auf Feldern aus, in denen es bereits starke Marktpräsenz hat - wie Entresto und Leqvio.

Der Deal dürfte für Anleger als positiv gewertet werden. Die Kosten sind im Verhältnis zu Novartis' Bilanzsumme und Cashflow überschaubar. Zudem handelt es sich um fortgeschrittene Assets (Phase III statt frühes Forschungsstadium), womit das Entwicklungsrisiko sinkt. Verlaufen die Phase-III-Studien erfolgreich, kann Pacibekitug zu einem Blockbuster mit einem jährlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar werden. In einem Zeitraum, in dem andere Patente auslaufen, wäre dies ein zusätzlicher Wachstumstreiber.

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Bei einem positiven Studienausgang könnte Pacibekitug 2026/27 zur Zulassung eingereicht werden. Die Tourmaline-Übernahme kann somit für Novartis nachhaltiges Wachstum im Milliardenmarkt Herz-Kreislauf bedeuten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 109,7EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 12:56 Uhr) gehandelt.