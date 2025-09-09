BHB Brauholding: Prognosen bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) mit 8,51 Mio. Euro (HJ 2024: 8,72 Mio. Euro) einen leicht unter Vorjahr liegenden Umsatz und mit 0,90 Mio. Euro (HJ 2024: 0,89 Mio. Euro) sogar ein leicht über Vorjahr liegendes EBITDA erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Management angesichts der stabilen Halbjahresperformance, die weitgehend im Rahmen der Erwartungen lag, die Unternehmensguidance bekräftig. Demnach rechne die Brauerei-Gruppe unverändert mit einem Brutto-Umsatz von 18,5 Mio. Euro (mit einer Prognosebandbreite von +5 Prozent bis -5 Prozent). Ergebnisseitig werde mit einem EBITDA von etwa 2,10 Mio. Euro bzw. einer EBITDA-Marge von rund 11,5 Prozent (mit einer Bandbreite von +0,5 Prozent bis -0,5 Prozent) gerechnet. Analog zur bekräftigten Umsatzguidance der Gesellschaft erwarte auch GBC angesichts der positiven Halbjahresperformance und dem traditionell stärkeren zweiten Geschäftshalbjahr für 2025 unverändert einen leichten Umsatzanstieg auf 18,62 Mio. Euro (HJ 2024: 18,30 Mio. Euro) und eine starke EBITDA-Verbesserung auf 2,07 Mio. Euro (HJ 2024: 1,60 Mio. Euro). Auf Basis der aktualisierten Schätzungen und des Roll-over-Effekts ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 3,40 Euro (zuvor: 3,25 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.



Die BHB Brauholding Bayern-Mitte Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,40EUR auf Lang & Schwarz (09. September 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.