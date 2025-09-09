Commerzbank - Aktie gerät unter Druck - 09.09.2025

Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 32,23€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,02 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,35 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +19,63 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,28 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Commerzbank auf +113,85 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

Commerzbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,31 % 1 Monat -3,28 % 3 Monate +19,63 % 1 Jahr +164,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Commerzbank-Aktie, insbesondere das KGV für 2025 und 2026. Einige Teilnehmer sehen ein hohes KGV als problematisch an, während andere ein Kursziel von 52 Euro aufgrund stabiler Gewinnprognosen für gerechtfertigt halten. Aktuelle Abstufungen durch Banken wie JP Morgan und Morgan Stanley werden als negativ für die Kursentwicklung wahrgenommen. Zudem wird über mögliche Übernahmeangebote spekuliert, was zu optimistischen Kurszielen von 40 Euro und mehr führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

Informationen zur Commerzbank Aktie

Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,00 Mrd.EUR wert.

Commerzbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.